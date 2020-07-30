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NASA отправила в космос новый марсоход

30.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

NASA отправила в космос новый марсоход

Ракета Atlas-V 30 июля стартовала с американского космодрома на мысе Канаверал. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило, что главной целью миссии станет доставка на Марс нового марсохода Perseverance («настойчивость»), сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Ожидается, что аппарат, вес которого превышает 1 т, достигнет поверхности планеты в феврале 2021 года.
 
 
Perseverance — это своего рода улучшенная версия марсохода Curiosity («любопытство»), работающего на Красной планете с 2012 года. Семь приборов для проведения исследований, два микрофона, 23 камеры, лазер и даже один маленький вертолет, которыми оснащен Perseverance, будут использоваться для поиска следов жизнедеятельности микробов, изучения климата и геологии планеты, а также сбора проб камней и марсианской пыли. Ученые рассчитывают, что миссия, общая стоимость которой на сегодняшний день составляет около $2,5 млрд, позволит, среди прочего, получить новые сведения о происхождении Вселенной, а также станет подготовительным этапом к высадке людей на Марс.

 
 
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Ракета Atlas-V 30 июля стартовала с американского космодрома на мысе Канаверал. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA)...
 
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