Просто огромное множество людей. Как проходит крупнейший митинг Тихановской в Минске

Источник материала: KYKY

Сегодня в 18:00 в минском парке Дружбы народов начался крупнейший (и легальный!) митинг-коцерт Светланы Тихановской и ее «боевых подруг» – Марии Колесниковой и Вероники Цепкало. Ожидается, что на митинг придет ну просто огромное множество людей – буквально десятки тысяч беларусов.

Из-за появления новостей о задержании в Беларуси бойцов иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы готовили в стране теракты, меры безопасности на массовых мероприятиях, связанных с избирательной кампанией, силовики решили усилить. По версии Совбеза, на свободе остаются еще 170 бойцов, и они где-то в Беларуси. Поэтому место для проведения пикета Тихановской в парке еще с утра обнесли металлическими ограждениями, а еще расставили КПП, входящих людей досматривают. Милиции супермного .

Тем не менее людей собралось уже много.