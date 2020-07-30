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Ротация в Трёхсторонней контактной группе: вместо Леонида Кучмы украинскую делегацию возглавит Леонид Кравчук
Источник материала: ОНТ
Ротация произошла в Трёхсторонней контактной группе. Украинскую делегацию на переговорах в Минске вместо Леонида Кучмы будет возглавлять Леонид Кравчук.
Он был первым президентом Украины, страной руководил с 1991-го по 1994-ый годы. Давая согласие на участие в переговорном процессе, Кравчук отметил, что хочет ускорить мир на Донбассе. И сообщил о том, что власти сейчас предпринимают усилия для проведения новой встречи в нормандском формате в Берлине.
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Ротация в Трёхсторонней контактной группе: вместо Леонида Кучмы украинскую делегацию возглавит Леонид Кравчук
Ротация произошла в Трёхсторонней контактной группе. Украинскую делегацию на переговорах в Минске вместо Леонида Кучмы будет возглавлять Леонид Кравчук. Он был...
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