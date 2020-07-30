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Ротация в Трёхсторонней контактной группе: вместо Леонида Кучмы украинскую делегацию возглавит Леонид Кравчук

30.07.2020 18:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ротация в Трёхсторонней контактной группе: вместо Леонида Кучмы украинскую делегацию возглавит Леонид Кравчук

Ротация произошла в Трёхсторонней контактной группе. Украинскую делегацию на переговорах в Минске вместо Леонида Кучмы будет возглавлять Леонид Кравчук.

Он был первым президентом Украины, страной руководил с 1991-го по 1994-ый годы. Давая согласие на участие в переговорном процессе, Кравчук отметил, что хочет ускорить мир на Донбассе. И сообщил о том, что власти сейчас предпринимают усилия для проведения новой встречи в нормандском формате в Берлине.

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Теги: Минск
 
 
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Ротация произошла в Трёхсторонней контактной группе. Украинскую делегацию на переговорах в Минске вместо Леонида Кучмы будет возглавлять Леонид Кравчук. Он был...
 
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