ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Украинскую делегацию на переговорах в Минске возглавил Леонид Кравчук

30.07.2020 19:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе возглавил Леонид Кравчук, первый украинский президент.


Леонид Кравчук / УНІАН

Соответствующий указ 30 июля подписал президент Владимир Зеленский. Как известно, переговоры проходят в Минске. Ранее украинскую делегацию возглавлял другой бывший президент Украины — Леонид Кучма, передает "Еврорадио".

Предполагается, что Кравчук "имеет опыт, необходимый для участия в переговорном процессе такого уровня".

"Если смогу что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха", — заявил Леонид Кравчук.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе возглавил Леонид Кравчук, первый украинский президент.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новости экономики за 30.07.2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика