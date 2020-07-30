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Председатель Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Заяц посетил Быховский район

30.07.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Председатель Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Заяц посетил Быховский районВстреча с населением состоялась в рамках единого дня информирования в районном центре культуры с участием депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игоря Марзалюка и Сергея Сыранкова. А до ее начала гости ознакомились с выставкой достижений нашего района, творческими работами талантливых мастеров Быховщины.

Быховщине действительно есть чем гордиться. Наш район — один из крупнейших регионов Могилевщины с многовековой историей, а Быхов — уникальный город-крепость, равных которому не было во всем Поднепровье. Жители региона умели и умеют тру-диться на благо родного края.

На протяжении четверти века суверенной истории Беларуси наш район динамично развивался. Это отметил, открывая встречу, председатель районного исполнительного комитета Дмитрий Мартинович, кратко обрисовав социально-экономическое развитие региона, достигнутые успехи и задачи на перспективу.

Большая государственная поддержка оказывается сельхозпредприятиям. В прошлом году получено 59 единиц новой техники на общую сумму 2,8 миллиона рублей, уже в текущем году — более 2 тысяч тонн азотных удобрений и средств защиты растений, 3 зерноуборочных комбайна и другая техника. Благодаря этому в установленные сроки проведен сев и уход за растениями. А прямо сейчас в полях убирается весомый урожай и есть все резервы, чтобы достойно провести уборочную кампанию.

В первую очередь людям нужна безопасность, а потом жилье. За последние 10 лет в Быхове вырос новый красивый микрорайон, построено 14 многоквартирных жилых домов, где улучшили свои жилищные условия 730 семей. В первом полугодии текущего года построен очередной дом, ведется строительство еще одного ново-го дома.

«У быховчан сегодня есть практически все, чтобы успешно трудиться, учиться, развиваться и отдыхать. Но самое главное — это то, что сегодня мы живем в мирном, независимом государстве, не боясь за безопасность и будущее своих детей, — сказал Дмитрий Мартинович. — Нам еще многое предстоит сделать, сделать собственным трудом… Но я уверен, что мы и дальше пойдем правильным курсом и сумеем реализовать поставленные задачи по укреплению экономического потенциала Быховского района».

Перед собравшимися в зале быховчанами очень эмоционально и интересно выступил Игорь Марзалюк. По его словам, Быховщина для него хорошо знакомый край, так как Игорь Александрович лично участвовал в исследованиях нашего замка, монастыря в Барколабово. В истории Быхова отражены все этапы развития страны. Быховчан, как и всех белорусов, отличает главное: мы всегда на-ходим в себе силы дать отпор тем, кто отказывает нам в праве на независимость и самостоятельный выбор пути.

Совсем скоро наступит главный и ответственный день — день выборов Президента Республики Беларусь, и главный вопрос, на который нам нужно дать ответ, это будет ли белорусское государство и дальше независимым? Каждому из нас есть что терять и есть что беречь. Именно независимость — гарантия того, что и мы, и наши дети и дальше сами будут выбирать свой путь и определять свою жизнь. Мы уже прошли большой путь. И теперь с полной ответственностью нужно сделать выбор в пользу независимой страны, суверенной Беларуси.

«Наше государство многое сделало и делает для всех нас, — обратился Игорь Марзалюк к присутствующим. — Давайте любить свою страну, давайте ценить то, что у нас есть: право на жизнь, право на мир, право самим выбирать свой путь!» Нас объединяет то, что у каждого есть белорусский паспорт, белорусское гражданство, одно белорусское государство и настоящий национальный лидер, который и словом, и делом доказал, что Беларусь для него — самая главная ценность!

Высказал Игорь Александрович и свое мнение по поводу существующей оппозиции, отметив, что она есть в любой стране. Вот только получая недостоверную, провокационную информацию в Интернете, следует задуматься: во имя кого и за чьи деньги это делается? Выбор — за нами, и это должен быть осознанный вы-бор, так как мы решаем судьбу страны: продолжит ли она динамично и независимо развиваться!

В свою очередь, председатель Могилевского областного комитета Леонид Заяц говорил с быховчанами о развитии нашей страны, дальнейшей судьбе независимой Беларуси, судьбе наших детей и внуков, каждого из нас.

В нашем сильном, свободном, социально ориентированном государстве есть возможности для развития экономики в целом и для реализации каждого человека как личности. Каждый из нас имеет возможность работать и зарабатывать, получать образование и медицинское обслуживание. Каждый труженик стабильно получает заработную плату, студенты — стипендии, а пенсионеры — пенсии. Наши дети служат в белорусской армии и не участвуют в боевых действиях, защищая чужие интересы. Ни один человек, в том числе пожилые и одинокие граждане, многодетные семьи, ветераны и молодежь, не остались без внимания и заботы государства. Мы спокойны за наше будущее. И всего этого мы достигли за годы независимости и суверенитета, сделав однажды главный вы-бор — избрав первого Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. И теперь мы должны не потерять свою родину, не отдать в чужие руки свои предприятия, землю, леса и озера — все то, что принадлежит нам, нашей стране.
Поэтому сейчас необходимо осмыслить складывающуюся ситуацию и, объединившись и не поддаваясь на провокации, сделать осознанный выбор. Всем вместе, взявшись за руки, отстоять свою страну, свой народ, чтобы и дальше быть спокойными за наших детей и наше государство.

Общаясь с присутствующими, Леонид Заяц подчеркнул, что подобные встречи очень важны для руководства области, так как позволяют на местах услышать волнующие население проблемы, пожелания жителей района, и призвал к откровенному диалогу. Быховчане задали председателю облисполкома свои просьбы и предложения. Среди них — просьба посодействовать выделению финансовых средств на ремонт некоторых улиц города, в том числе Дорохова и Советской, которые являются продолжением республиканских дорог. А также просьба оказать содействие в завершении реконструкции стадиона в микрорайоне Быхов-1, где оста-лось произвести третий этап реконструкции.

Леонид Заяц сказал, что на эти вопросы обратит особое внимание: «В этом году обещать не буду, но в следующем постараемся их снять и найти решение».

Услышал председатель облисполкома и слова благодарности от быховчан в свой адрес и в адрес Главы государства Александра Лукашенко за поддержку и внимание. В заключение он поблагодарил жителей района за активную гражданскую позицию, неравно-душное отношение к жизни в районе и стране.

Это отметил и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Сыранков, призвав быховчан прийти на избирательные участки и сделать единственный правильный выбор. Мы уверены в нашем стабильном настоящем и хотим жить в свободном, мирном и спокойном завтрашнем дне.

Мы вместе — мы за Беларусь!

Татьяна ЗАРЕМБА.

 
 
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Встреча с населением состоялась в рамках единого дня информирования в районном центре культуры с участием депутатов Палаты представителей Национального...
 
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