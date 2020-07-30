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ОНТ раздает подарки за фото! Первый победитель уже получил свой приз
Источник материала: ОНТ
О Беларуси с любовью – определился первый победитель фотоконкурса телеканала ОНТ, сегодня ему отправили подарок. Точнее – ей! Призёром оказалась Марина Черникович из Солигорска.
В объектив её фотокамеры и генератора случайных чисел попало озеро Струсто – одно из самых крупных в Браславской группе. Оказаться в нужное время в нужном месте – это о нашей участнице: поездка на природу закончилась для Марины выигрышем портативного зарядного устройства с модулем Wi-Fi.
Фитнес-браслет, беспроводные наушники, портативное зарядное устройство. И главный приз – смартфон новейшей модели! Фотоконкурс – ещё как минимум одна веская причина открыть для себя родную страну.
Продолжаем искать красивое в привычном. Снять любимый уголок Беларуси, написать, почему это место важно для вас, и разместить фото в Instagram с хэштегом «
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О Беларуси с любовью – определился первый победитель фотоконкурса телеканала ОНТ, сегодня ему отправили подарок. Точнее – ей! Призёром оказалась Марина...
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