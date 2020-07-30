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ОНТ раздает подарки за фото! Первый победитель уже получил свой приз

30.07.2020 18:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ОНТ раздает подарки за фото! Первый победитель уже получил свой приз

О Беларуси с любовью – определился первый победитель фотоконкурса телеканала ОНТ, сегодня ему отправили подарок. Точнее – ей! Призёром оказалась Марина Черникович из Солигорска.

В объектив её фотокамеры и генератора случайных чисел попало озеро Струсто – одно из самых крупных в Браславской группе. Оказаться в нужное время в нужном месте – это о нашей участнице: поездка на природу закончилась для Марины выигрышем портативного зарядного устройства с модулем Wi-Fi.

Фитнес-браслет, беспроводные наушники, портативное зарядное устройство. И главный приз – смартфон новейшей модели! Фотоконкурс – ещё как минимум одна веская причина открыть для себя родную страну.

Светлана Тихонова, директор дирекции интернет-вещания телеканала ОНТ: «Этим конкурсом мы бы хотели ещё раз напомнить, какая Беларусь красивая, независимая страна. И в принципе наша Родина, наша Беларусь, – это уже прекрасный подарок. А получить приз за еще напоминание, когда вы сделаете просто фотографию любимой страны, опубликуете в Instagram с хэштегом «#моябеларусь_ОНТ», мне кажется, это отличная перспектива».

Продолжаем искать красивое в привычном. Снять любимый уголок Беларуси, написать, почему это место важно для вас, и разместить фото в Instagram с хэштегом «моябеларусь_ОНТ»  – верный путь к победе. Для розыгрыша необходима подписка на профиль ОНТ, метка «участвую» под публикацией о конкурсе и упоминание хотя бы одного друга. Суперприз разыграют уже 19 августа.

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О Беларуси с любовью – определился первый победитель фотоконкурса телеканала ОНТ, сегодня ему отправили подарок. Точнее – ей! Призёром оказалась Марина...
 
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