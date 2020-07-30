Самую большую в Беларуси медроту открыли в Печах

Источник материала: ОНТ

Больше мест и возможностей. Новую медицинскую роту открыли в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в Печах.

Раньше здесь была казарма, но помещение решили переоборудовать. Получился целый четырехэтажный лечебный корпус с приемным и госпитальным отделениями, медпунктом, биологической и санэпидемлабораториями. Сегодня эта рота – самая большая в Вооруженных Силах.

В медроте смогут лечиться одновременно больше ста солдат. Для своевременной и качественной помощи закупили последние модели медицинской техники. С помощью нового оборудования врачи смогут выявлять заболевания на ранней стадии.

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