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Самую большую в Беларуси медроту открыли в Печах

30.07.2020 18:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самую большую в Беларуси медроту открыли в Печах

Больше мест и возможностей. Новую медицинскую роту открыли в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в Печах.  

Раньше здесь была казарма, но помещение решили переоборудовать. Получился целый четырехэтажный лечебный корпус с приемным и госпитальным отделениями, медпунктом, биологической и санэпидемлабораториями. Сегодня эта рота – самая большая в Вооруженных Силах.

В медроте смогут лечиться одновременно больше ста солдат. Для своевременной и качественной помощи закупили последние модели медицинской техники. С помощью нового оборудования врачи смогут выявлять заболевания на ранней стадии.

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Больше мест и возможностей. Новую медицинскую роту открыли в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в Печах.  ...
 
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