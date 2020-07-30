Источник материала: Слуцк Город





В Узде жителям некоторых домов рекомендуют не пить воду из-под крана в сыром виде, сообщает БЕЛТА со ссылкой на администрацию КУП "Слуцкводоканал".

Рекомендация связана с "неудовлетворительными результатами исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям".

Воду из-под крана можно использовать только после ее кипячения. Жителей просят пить бутилированную воду или набрать в свою тару в определенных точках доставки воды.

"Слуцкводоканал" не даёт пока официальных комментариев по причинам ухудшения качества воды и срокам решения проблемы.

В Узденском районном центре гигиены и эпидемиологии отметили только, что занимаются данным вопросом.

БЕЛТА