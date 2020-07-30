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В Узде жителям некоторых домов рекомендуют не пить воду из-под крана
30.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В Узде жителям некоторых домов рекомендуют не пить воду из-под крана в сыром виде,
Рекомендация связана с "неудовлетворительными результатами исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям".
Воду из-под крана можно использовать только после ее кипячения. Жителей просят пить бутилированную воду или набрать в свою тару в определенных точках доставки воды.
"Слуцкводоканал" не даёт пока официальных комментариев по причинам ухудшения качества воды и срокам решения проблемы.
В Узденском районном центре гигиены и эпидемиологии отметили только, что занимаются данным вопросом.
БЕЛТА
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В Узде жителям рекомендуют не пить воду из-под крана в сыром виде из-за плохого качества. Слуцкий водоканал, который отвечает за водоснабжение города, ищет решение...
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