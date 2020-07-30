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В Минске идет агитационный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской. Стрим

30.07.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске в парке Дружбы народов идет агитационный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской. Люди стали собираться еще в 16.00, за час до начала людей стали пропускать за ограждения. Сегодня митинг проходит в формате большого концерта. Корреспонденты сообщают, что людей собралось очень много: они стоят не только возле сцены, но и на траве, свободного места на огороженном для митинга участке осталось мало. Многие стоят и за ограждением.

В Минске идет агитационный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской. Стрим
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
По оценке корреспондента TUT.BY, около 19 часов на митинге собралось 7-10 тысяч человек.

Трансляция Радио Свобода:


Трансляция телеканала Белсат:
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в парке Дружбы народов идет агитационный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской. Люди стали собираться еще в 16.00, за час до начала людей стали...
 
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