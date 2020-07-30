Разыграны комплекты наград на чемпионате Беларуси по гребле на байдарках и каноэ в Заславле

Источник материала: ОНТ

Очередные комплекты наград разыграны на чемпионате Беларуси по гребле на байдарках и каноэ в Заславле.

Бронзовые призеры олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Маргарита Махнева, Надежда Попок, Марина Литвинчук и Ольга Худенко выиграли в заезде байдарок на 500 метров.

У мужчин в этом виде победили Алексей Мисюченко, Владислав Литвинов, Никита Бориков и Дмитрий Натынчик. В заезде каноэ-двоек на 200 метров равных не было Глебу Солодухе и Денису Махлаю. В каноэ-одиночке золото завоевала Ольга Климова.

Завершится чемпионат Беларуси 2 августа. Для спортсменов этот старт – этап подготовки к Олимпиаде, которая пройдет в Токио в следующем году. Гребцы разыграют 16 комплектов медалей.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram