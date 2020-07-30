|
Школьный спецназ: в белорусской пуще ребят учат науке выживания
30.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Школа выживания на каникулах: в Беларуси работают экстремальные
Преодолеть болото вплавь – не каждый взрослый на такое способен. Пятнадцатилетнему Владу это под силу. Он уже второй раз проводит летние каникулы в Налибокской пуще. Этим ребятам от 19 до 17 лет, но они уже знают, как выжить в лесу. Умеют, например, строить укрытие для ночевки – нужны палки, мох и ельник.
Рядом с укрытием нужно развести огонь с помощью ножа, огнива и коры. Никаких спичек или зажигалок. У подростков получается не сразу. Но они сюда для того и приехали, чтобы научиться. А еще для того чтобы побороть страхи. У каждого они свои.
«Тебя учат бороться со страхом высоты. На этом испытании вам нужно лично, без чьей-либо помощи, спуститься с высокой вышки на тросе. Я справился», – рассказал Владислав Хуцишвили.
Все эти навыки могут пригодиться ребятам в обычной жизни. Сориентироваться, если заблудились в лесу, или подать сигнал SOS.
Разрезать стеклянную бутылку шнурком запросто. Из нее делают фильтр для воды. Таким способом даже болотную воду можно очистить. Понадобится еще песок и мох, но этого в лесу хватает. Через 10 минут можно будет выпить чистой воды.
Чтобы выжить в пуще, стоит позабыть о брезгливости к сырой пище. Конечно, ребята гнезда птиц не разоряют: перепелиные яйца куплены в магазине. Пока для одних даже сделать дырку в скорлупе оказывается проблемой (лопаются яйца), другие ребята готовы на большее.
«На обед у меня зоофобусы. Ммм… вкусняшка».
Эти подростки не только не растеряются, если попадут в экстремальную ситуацию, но и смогут помочь другим.
Такой летний отдых популярен не только у белорусов. В Налибокской пуще уже отдыхали ребята из Италии и Египта. Следующая смена почти полностью будет состоять из россиян.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ориентироваться в лесу, добывать огонь, мастерить укрытие из веток – всему этому подростков научат профессионалы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)