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Школьный спецназ: в белорусской пуще ребят учат науке выживания

30.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Школа выживания на каникулах: в Беларуси работают экстремальные лагеря для детей и подростков. Ребят учат ориентироваться в лесу, добывать огонь и мастерить укрытие из веток, передает корреспондент телеканала «МИР» Инна Согалович.

Преодолеть болото вплавь – не каждый взрослый на такое способен. Пятнадцатилетнему Владу это под силу. Он уже второй раз проводит летние каникулы в Налибокской пуще. Этим ребятам от 19 до 17 лет, но они уже знают, как выжить в лесу. Умеют, например, строить укрытие для ночевки – нужны палки, мох и ельник.

«Мха нужно брать как ковер-квадрат большой, чтобы не проникала внутрь влага. Лапник мы стелем на пол, чтобы было удобно спасть и от земли не было влаги», – объяснил школьник Тимофей Тарасов.

Рядом с укрытием нужно развести огонь с помощью ножа, огнива и коры. Никаких спичек или зажигалок. У подростков получается не сразу. Но они сюда для того и приехали, чтобы научиться. А еще для того чтобы побороть страхи. У каждого они свои.

«Тебя учат бороться со страхом высоты. На этом испытании вам нужно лично, без чьей-либо помощи, спуститься с высокой вышки на тросе. Я справился», – рассказал Владислав Хуцишвили.

Все эти навыки могут пригодиться ребятам в обычной жизни. Сориентироваться, если заблудились в лесу, или подать сигнал SOS.

«Нужно развести из первых дров костер. Их должно быть очень-очень много. И положить много лапника. Тогда поднимется высокий дым, он будет густой, и будет заметно», – поделилась новыми знаниями Рената Свиридович.

Разрезать стеклянную бутылку шнурком запросто. Из нее делают фильтр для воды. Таким способом даже болотную воду можно очистить. Понадобится еще песок и мох, но этого в лесу хватает. Через 10 минут можно будет выпить чистой воды.

Чтобы выжить в пуще, стоит позабыть о брезгливости к сырой пище. Конечно, ребята гнезда птиц не разоряют: перепелиные яйца куплены в магазине. Пока для одних даже сделать дырку в скорлупе оказывается проблемой (лопаются яйца), другие ребята готовы на большее.

«На обед у меня зоофобусы. Ммм… вкусняшка».

Эти подростки не только не растеряются, если попадут в экстремальную ситуацию, но и смогут помочь другим.

«Мы готовим, скажем так, супергероя, который в любое время сможет прийти на помощь. У нас есть и медицинская подготовка, и психологическая. Этот человек в экстремальной ситуации не будет стоять и снимать на камеру мобильного телефона, а придет и будет действовать. Он сможет спасти себя, своих близких и других людей», – отметил инструктор по выживанию Сергей Гращенко.

Такой летний отдых популярен не только у белорусов. В Налибокской пуще уже отдыхали ребята из Италии и Египта. Следующая смена почти полностью будет состоять из россиян.



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Ориентироваться в лесу, добывать огонь, мастерить укрытие из веток – всему этому подростков научат профессионалы.
 
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