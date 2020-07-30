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Назван лучший сериал столетия

30.07.2020 20:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Назван лучший сериал столетия

Зрители выбрали самый лучший сериал за последнее столетие. На итоги опроса, проводимого журналом Digital Spy, ссылается Daily Mail.

По мнению телезрителей, лучшим сериалом за последние  сто лет является «Игра Престолов». Вторым по популярности оказался сериал «Очень странные дела», третий – проект «Доктор Кто».

Также в десятке лучших оказались «Шерлок», «Во все тяжкие», «Лучший пекарь Британии», «Убивая Еву», «Гевин и Стейси», «По долгу службы» и «Чернобыль».

К слову, ранее телеканал HBO определился с тем, кто будет режиссером пилотного эпизода приквела «Игра престолов», а также с актерским составом.

В мае прошлого года стало ясно, что последнюю серию восьмого сезона «Игры престолов» посмотрели свыше 19,3 миллиона раз. Что является рекордом для телеканала HBO, на котором показывали сериал.


Фото: кадр из «Игры Престолов»

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Зрители выбрали самый лучший сериал за последнее столетие. На итоги опроса, проводимого журналом Digital Spy, ссылается Daily Mail. По мнению телезрителей, лучшим сериалом...
 
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