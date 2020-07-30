







"Интерфакс". "Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение", говорится в сообщении МИД, распространенном в четверг вечером,пишет





На Смоленской площади подчеркнули, что "должен быть незамедлительно обеспечен доступ консульских сотрудников к нашим гражданам".





"На сегодня нам известно, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты. Всю логистику на территории Беларуси обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск-Стамбул и вынуждена была задержаться в Беларуси в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией", - пояснили в МИД, отметив, что в распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, "есть все необходимые документы для установления истины".





"Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций. Рассчитываем на взвешенный объективный подход белорусской стороны к установлению всех обстоятельств случившегося в тесном взаимодействии с российской стороной", подчеркивается в сообщении.