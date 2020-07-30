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МИД РФ заявил, что "одиозная трактовка" задержания россиян не выдерживает критики

31.07.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МИД РФ заявил, что "одиозная трактовка" белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики.



"Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение", говорится в сообщении МИД, распространенном в четверг вечером,пишет "Интерфакс".

На Смоленской площади подчеркнули, что "должен быть незамедлительно обеспечен доступ консульских сотрудников к нашим гражданам".

"На сегодня нам известно, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты. Всю логистику на территории Беларуси обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск-Стамбул и вынуждена была задержаться в Беларуси в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией", - пояснили в МИД, отметив, что в распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, "есть все необходимые документы для установления истины".

"Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций. Рассчитываем на взвешенный объективный подход белорусской стороны к установлению всех обстоятельств случившегося в тесном взаимодействии с российской стороной", подчеркивается в сообщении.
 
Теги: Минск
 
 
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МИД РФ заявил, что "одиозная трактовка" белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики.
 
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