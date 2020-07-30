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«Нам не предлагают программы развития Беларуси, а только программы слома»: протоиерей Федор Повный – о предвыборной кампании

30.07.2020 21:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Нам не предлагают программы развития Беларуси, а только программы слома»: протоиерей Федор Повный – о предвыборной кампании

В текущей предвыборной кампании кандидаты в Президенты предлагают белорусам программы слома, а не развития страны. Поэтому в данном случае речь идет о сохранении независимости и национальной безопасности. Такое мнение высказал настоятель прихода храма-памятника в честь Всех Святых Федор Повный в программе «Марков. Ничего личного».  

«Беларусь – моя родина. Здесь живет моя семья, родные, близкие мне люди. Здесь похоронены родители, здесь в концлагере «Тростенец» за три дня до освобождения Минска были сожжены мои родные по линии мамы за то, что остались верны родине. Они были подпольщиками. Сегодня Беларусь – это светлая, сильная и свободная страна. Она идет путем добра. Меня радуют ее успехи. Откровенные призывы разрушить Белую Русь, причем руками самих же белорусов, просто обязывают делать выбор, чтобы не идти путем тьмы и хаоса. Мой долг – защищать. И молитвой, и словом, и голосом. К сожалению, в эту кампанию (и это, увы, правда) нам не предлагают программы развития страны, но только программы слома. И уже речь идет о сохранении независимости и национальной безопасности. А если говорить о воле Божьей, то она будет ответом на человеческий выбор. Тот, кто выбирает свет, остается с милостью Божьей. Тот, кто выбирает тьму, будет предоставлен тьме», – сказал настоятель прихода храма-памятника в честь Всех Святых.

По мнению протоиерея Федора Повного, Бог определил Беларуси такое геополитическое положение, что перед народом стоит постоянный выбор – либо суверенитет, либо санитарный кордон. Во втором случае о свободе и благосостоянии не будет и речи. 

«Но когда мы выберем путь духовного подвига и будем благодарны, – Бог будет с нами. И вот это – настоящая правда», – заключил протоиерей Федор Повный.

Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного»:



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Теги: Минск
 
 
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В текущей предвыборной кампании кандидаты в Президенты предлагают белорусам программы слома, а не развития страны. Поэтому в данном случае речь идет о сохранении...
 
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