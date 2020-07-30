Источник материала: Новости Волковыска

Кандидат в президенты Светлана Тихановская в видеообращении объяснила, почему отказалась участвовать в дебатах 30 июля на телеканале "Беларусь 1".

Как сообщили в эфире «Беларусь-1», Тихановская отказалась от дебатов в последний момент. Вместо этого она выпустила видеообращение.

"Я отказываюсь от участия в дебатах на государственном телевидении. Дебаты, которые вы предлагаете нам, – это фарс", – заявила Тихановская. Она считает, что это просто трата времени избирателей.

"Дебаты, которые вы предлагаете нам, – это такая же подделка, как и ваши выборы, – говорит Светлана Тихановская. – Дебаты с кандидатами, которые не собрали 100 тысяч подписей, – это фарс".

Кандидат в президенты подчеркнула, что дебаты показывают в записи, а это нарушение законодательства. Кроме того, в них не участвует Александр Лукашенко. Тихановская предлагает "настоящие дебаты один на один с Александром Лукашенко в прямом эфире на Бангалор перед белорусским народом".

"Я жду ответ", – говорит Светлана Тихановская в конце видеообращения.

Вызов Тихановской Лукашенко на дебаты на площадь Бангалор напоминает прошлогодние дебаты в Украине, где кандидат в президенты Владимир Зеленский вызывал действующего президента Петра Порошенко на стадион.