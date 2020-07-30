«Я люблю Беларусь и пойду голосовать досрочно, потому что доверяю государству» – настоятель храма в честь Всех Святых

Источник материала: ОНТ

Запад закрепил за Беларусью термин «последней диктатуры Европы». Однако диктатура не будет давать бесплатное образование и медицину. Таким мнением поделился настоятель прихода храма-памятника в честь Всех Святых Федор Повный в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

«Диктатура никогда не будет давать бесплатное образование, ей выгодно растить легкоуправляемых людей. А у нас бесплатно, в том числе, обучают лучших айтишников в мире. Жаль только, что, получив первую большую зарплату, многие из них забывают, кто их учил, растил, лечил. И искренне считают, что живут в стране подавления и страха. Пусть считают. Может, их работодатель обязывает? Я вижу свою страну самым сильным суверенным государством. Это искренне. А во время пандемии, когда мировые игроки сбросили свои маски, это стало для меня еще более очевидным. Беларусь не боится открыто говорить то, что думает, всему миру. Делает то, что нужно ее народу, а не невидимой руке иного капитала», – поделился своим мнением протоиерей Федор Повный.

Гость программы добавил, что при упоминании Беларуси не приходится разделять народ, власть и элиту и подразумевать наднациональные структуры. По мнению протоиерея Федора Повного, белорусы – цельный народ.

«Я люблю Беларусь, я люблю свою родину и пойду голосовать досрочно – как гражданин своей страны. Потому что доверяю государству», – заключил настоятель прихода храма-памятника в честь Всех Святых.

Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного»:









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