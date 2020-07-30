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«Ни сквозняка, ничего, как ребёнку». Как переселяли 172 тысячи цыплят на птицефабрике
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Грандиозное новоселье в разгаре. Анне Сычевой с коллегами нужно оперативно переселить 172 тысячи цыплят в их новый дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дом построен по последнему слову техники: вода, еда, кислород – все подается автоматически.
Индивидуальный подход к каждой птице.
Анна Сычева, главный зоотехник сельхозпредприятия «Белоруснефть-Особино»:
Клеточное содержание бройлеров позволяет на одной и той же площади получить вдвое больше продукции по сравнению с классической технологией содержания на полу.
При этом созревает птица на пять дней раньше.
Александр Добриян, корреспондент:
На выходе получится стандартный бройлер 2 килограмма 400 граммов.
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Новости Беларуси. Грандиозное новоселье в разгаре. Анне Сычевой с коллегами нужно оперативно переселить 172 тысячи цыплят в их новый дом, сообщили в программе...
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