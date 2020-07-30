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«Ни сквозняка, ничего, как ребёнку». Как переселяли 172 тысячи цыплят на птицефабрике

30.07.2020 22:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Грандиозное новоселье в разгаре. Анне Сычевой с коллегами нужно оперативно переселить 172 тысячи цыплят в их новый дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ни сквозняка, ничего, как ребёнку». Как переселяли 172 тысячи цыплят на птицефабрике

«Ни сквозняка, ничего, как ребёнку». Как переселяли 172 тысячи цыплят на птицефабрике

«Ни сквозняка, ничего, как ребёнку». Как переселяли 172 тысячи цыплят на птицефабрике

Дом построен по последнему слову техники: вода, еда, кислород – все подается автоматически.

«Ни сквозняка, ничего, как ребёнку». Как переселяли 172 тысячи цыплят на птицефабрике

Индивидуальный подход к каждой птице.

«Ни сквозняка, ничего, как ребёнку». Как переселяли 172 тысячи цыплят на птицефабрике

Анна Сычева, главный зоотехник сельхозпредприятия «Белоруснефть-Особино»:
Для каждого возраста птицы свои условия. Сейчас вы видите маленького птенца, который только что из инкубатория. Ему нужен, можно сказать, штиль, температура 33ºС в первый день, ни сквозняка, ничего. Как ребенку.

«Ни сквозняка, ничего, как ребёнку». Как переселяли 172 тысячи цыплят на птицефабрике

Клеточное содержание бройлеров позволяет на одной и той же площади получить вдвое больше продукции по сравнению с классической технологией содержания на полу.

«Ни сквозняка, ничего, как ребёнку». Как переселяли 172 тысячи цыплят на птицефабрике

При этом созревает птица на пять дней раньше.

«Ни сквозняка, ничего, как ребёнку». Как переселяли 172 тысячи цыплят на птицефабрике

Александр Добриян, корреспондент:
Этим крохам не больше суток. Прямиком из «роддома». Сейчас вес каждого из них около 40 граммов. За 39 дней, которые они проведут в этом «общежитии», их масса увеличится в 60 раз.

«Ни сквозняка, ничего, как ребёнку». Как переселяли 172 тысячи цыплят на птицефабрике

На выходе получится стандартный бройлер 2 килограмма 400 граммов.

Люди в материале: Анна Сычева, Александр Добриян

 
 
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Новости Беларуси. Грандиозное новоселье в разгаре. Анне Сычевой с коллегами нужно оперативно переселить 172 тысячи цыплят в их новый дом, сообщили в программе...
 
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