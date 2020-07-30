Гайдукевич на теледебатах о смене президента: До новых выборов не сможем сохранить страну

TUT.BY После кратких выступлений кандидаты в президенты ответили на интересующие друг друга вопросы, пишет





Александр Лукашенко озвучит программу в обращении к народу

Во время дебатов не раз возникали риторические вопросы, почему двое кандидатов решили в них участвовать, а одного представляет доверенное лицо. Первым его озвучил кандидат в президенты Андрей Дмитриев. На что депутат Олег Гайдукевич ответил, что позиция действующего президента, которого он представляет, всем уже известна.





— В понедельник будет обращение президента к народу и парламенту, на котором прозвучит программа, которую президент собирается реализовывать, будучи избранным, если народ ему это доверит 9 августа, — добавил Гайдукевич.





Что делать с убыточными предприятиями и как развивать бизнес?

Неоднократно во время дебатов поднимался вопрос деятельности частного бизнеса и госпредприятий.





— Что вам в Беларуси кажется неработающим, почему сегодня не развивается бизнес? — спросил Дмитриев.





— Основная проблема — отсутствие возможности достойной частной инициативы и зарегулированный рынок. Для развития стране необходимо мировое сообщество. Это взаимодействие на всех мировых площадках и благоприятный инвестиционный климат. Чего в стране нет, — ответил Сергей Черечень.





Позже на вопрос ведущего, есть ли у Дмитриева план о том, сколько людей «должны остаться на улице» после проведения приватизации госпредприятий, кандидат сообщил, что для начала предстоит оценить, почему предприятия убыточны, а потом решать их судьбу, параллельно разрабатывая комплекс мер социальной защиты.





— Дешевле платить человеку 60% оклада, дать ему переобучение и льготный кредит, если он готов открыть свое дело, чем вбухивать деньги в неработающие предприятия, — заявил Дмитриев, приведя в пример «Белшину».





— «Белшине» стоит беспокоиться — в случае вашего прихода там начнутся массовые сокращения, — предположил ведущий Дмитрий Бочков.





— Администрации «Белшины» стоит беспокоиться. Я не понимаю, как у убыточного завода огромные корпуса и все кабинеты администрации заняты. Эти деньги надо направлять на людей, которые создают продукт, умеют его продавать.





«Большинство голосов сфальсифицировать невозможно»

Черечень попросил депутата рассказать, когда в Беларуси ЦИК и правительство сделают так, чтобы выборы были «честные и открытые».





— Если кто-то на президентских выборах получит электоральное большинство, сфальсифицировать это невозможно. Нравится кому или нет, но всегда прежде выборы выигрывал Александр Лукашенко. Если в 2020 году кто-то из кандидатов получит электоральное большинство, он станет президентом. Большинство [голосов] сфальсифицировать невозможно, — ответил Гайдукевич, спросив присутствующих, готовы ли они признать результаты в случае проигрыша.





Сколько лет может управлять страной один человек?

— Если человек в течение пяти лет после избрания не выполняет программу, он должен уйти, не выставлять кандидатуру на следующих выборах. Это нормальный демократический процесс, — предложил Черечень.





— Нам нужен новый президент. Не надо говорить, что новый президент — это только разрушения. Он будет заинтересован, чтобы люди были довольны. Он будет знать, что пришел не на 26 лет, а на 5 лет или 10, а потом ему ходить по улицам и смотреть людям в глаза, — отметил Дмитриев. Он подчеркнул, что после избрания нового президента предстоит провести еще одни выборы, в которых могли бы участвовать потенциальные кандидаты, которые находятся в заключении.





— Смена президентов не гарантирует лучшую жизнь. Мы единственная страна на постсоветском пространстве, которая сумела сохранить мир и порядок, — заявил Гайдукевич.









Независимость — не только на бумаге

Не обошли стороной вопрос суверенитета. На заявление Дмитриева, что 9 августа важно избрать именно нового кандидата, Гайдукевич парировал, что в этом случае «до новых выборов не только не сможем страну сохранить — через месяц мы ее потеряем».





Ведущий спросил Черечня, как он понимает явление «национальный государственный суверенитет».





— Для меня это независимость не только на бумаге, но еще и в экономическом плане. Если у тебя долгов практически 40% ВВП, а чтобы погасить задолженность, необходимо влазить в новые долги… Суверенитет и независимость — это когда страна может самостоятельно содержать своих людей, — ответил Черечень.





На вопрос ведущего, готовы ли кандидаты занять высокий пост после выборов, если от новоизбранного президента поступит такое предложение, Дмитриев заявил, что не откажется, если это будет новый президент.





— Я готов включаться в работу правительства, министерства — там, где буду нужен, — подчеркнул Дмитриев.





— Если придет альтернативный президент, мы объединимся и будем совместно работать на благо страны, — высказал свою позицию Черечень.





Гайдукевич предположил, что после выборов 9 августа «борьба за будущее Беларуси обострится и продолжится», и обозначил, что примет в этом активное участие.