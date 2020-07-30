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Гендиректор «Белоруснефти»: кооперация с нами привела к тому, что проекты на птицефабрике реализуются быстрее и качественнее
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пример успешной кооперации сельхозпредприятия и государственной компании: после того, как над птицефабрикой в Буда-Кошелевском районе взяли шефство нефтяники, дела здесь пошли в гору, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это было много лет назад, а сейчас новая планка – как удвоить производство птицы? По поручению Президента здесь модернизировали комплекс.
Залог экономического успеха – замкнутый цикл производства от яйца до готовой кулинарной продукции, сюда же собственные зерно и комбикормы. С вводом новых мощностей объемы мяса птицы здесь вырастут до рекордных 60 тысяч тонн в год.
Евгений Лукомский, директор «Белоруснефть-Особино»:
Продукты питания – одна из важнейших для Беларуси статей экспорта. Об этом регулярно напоминает Александр Лукашенко. Именно он во время рабочей поездки в Ветковский район летом 2019-го обратил внимание на необходимость развивать птицеводство.
Наращивать мощности по производству мяса птицы – одно из поручений главы государства.
«Белоруснефть-Особино» – тот самый пример успешной кооперации сельхозпредприятия и государственной компании.
С 2005 года, когда шефство над птицефабрикой взяли белорусские нефтяники, объем производства мяса птицы здесь вырос в пять раз.
Александр Ляхов, генеральный директор производственного объединения «Белоруснефть»:
Приход мощного партнера дал толчок не только развитию сельхозпредприятия. Он в целом положительно сказался на экономике района: новые рабочие места, достойная заработная плата, передовые технологии, рентабельность производства и инвестиции. Только в новые птичники вложено более 16 миллионов рублей.
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Гендиректор «Белоруснефти»: кооперация с нами привела к тому, что проекты на птицефабрике реализуются быстрее и качественнее
Новости Беларуси. Пример успешной кооперации сельхозпредприятия и государственной компании: после того, как над птицефабрикой в Буда-Кошелевском районе взяли...
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