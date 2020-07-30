ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Гендиректор «Белоруснефти»: кооперация с нами привела к тому, что проекты на птицефабрике реализуются быстрее и качественнее

30.07.2020 22:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пример успешной кооперации сельхозпредприятия и государственной компании: после того, как над птицефабрикой в Буда-Кошелевском районе взяли шефство нефтяники, дела здесь пошли в гору, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гендиректор «Белоруснефти»: кооперация с нами привела к тому, что проекты на птицефабрике реализуются быстрее и качественнее

Это было много лет назад, а сейчас новая планка – как удвоить производство птицы? По поручению Президента здесь модернизировали комплекс.

Гендиректор «Белоруснефти»: кооперация с нами привела к тому, что проекты на птицефабрике реализуются быстрее и качественнее

Как он теперь будет работать – материал Александра Добрияна.

«Ни сквозняка, ничего, как ребёнку». Как переселяли 172 тысячи цыплят на птицефабрике

Залог экономического успеха – замкнутый цикл производства от яйца до готовой кулинарной продукции, сюда же собственные зерно и комбикормы. С вводом новых мощностей объемы мяса птицы здесь вырастут до рекордных 60 тысяч тонн в год.

Гендиректор «Белоруснефти»: кооперация с нами привела к тому, что проекты на птицефабрике реализуются быстрее и качественнее

Евгений Лукомский, директор «Белоруснефть-Особино»:
Что это дает? Это позволяет предприятию не только сбалансировать производственные мощности (соответственно, сокращать себестоимость в производственном процессе), но также высвобождает объемы для реализации продукции на экспорт. Крупным потребителем белорусской птицы традиционно является российский рынок. Кроме того, это Грузия, Армения, Кыргыстан, Казахстан.

Гендиректор «Белоруснефти»: кооперация с нами привела к тому, что проекты на птицефабрике реализуются быстрее и качественнее

Продукты питания – одна из важнейших для Беларуси статей экспорта. Об этом регулярно напоминает Александр Лукашенко. Именно он во время рабочей поездки в Ветковский район летом 2019-го обратил внимание на необходимость развивать птицеводство.

Гендиректор «Белоруснефти»: кооперация с нами привела к тому, что проекты на птицефабрике реализуются быстрее и качественнее

Наращивать мощности по производству мяса птицы – одно из поручений главы государства.

Александр Ляхов: у нас схема работы такая: 20% – собственных средств, 80% –  по той схеме, которая предусмотрена государством

«Белоруснефть-Особино» – тот самый пример успешной кооперации сельхозпредприятия и государственной компании.

Гендиректор «Белоруснефти»: кооперация с нами привела к тому, что проекты на птицефабрике реализуются быстрее и качественнее

С 2005 года, когда шефство над птицефабрикой взяли белорусские нефтяники, объем производства мяса птицы здесь вырос в пять раз.

Гендиректор «Белоруснефти»: кооперация с нами привела к тому, что проекты на птицефабрике реализуются быстрее и качественнее

Александр Ляхов, генеральный директор производственного объединения «Белоруснефть»:
Я считаю, что эта практика оправдала себя, особенно применительно к крупным птицефабрикам. Практически это промышленная технология выращивания мяса птицы. И с учетом того, что на таком крупном промышленном предприятии как «Белоруснефть», есть определенная технологическая культура, объединение нашего предприятия и крупного сельхозпредприятия дало определенный толчок в части повышения дисциплины, наработки различного рода проектов. Практически это привело к тому, что проекты реализуются быстрее и качественнее.

Гендиректор «Белоруснефти»: кооперация с нами привела к тому, что проекты на птицефабрике реализуются быстрее и качественнее

Приход мощного партнера дал толчок не только развитию сельхозпредприятия. Он в целом положительно сказался на экономике района: новые рабочие места, достойная заработная плата, передовые технологии, рентабельность производства и инвестиции. Только в новые птичники вложено более 16 миллионов рублей.

Люди в материале: Александр Добриян, Евгений Лукомский, Александр Ляхов

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Пример успешной кооперации сельхозпредприятия и государственной компании: после того, как над птицефабрикой в Буда-Кошелевском районе взяли...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ни сквозняка, ничего, как ребёнку». Как переселяли 172 тысячи цыплят на птицефабрике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика