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В Лидском замке новый сотрудник – ястреб
Источник материала: ОНТ
В Лидском замке появился необычный сотрудник – ястреб. В музейный комплекс он попал случайно – раненую птицу нашли прямо во дворе. Теперь пернатого выхаживают всем коллективом. А заодно подыскивают красивое имя и оформляют документы о приеме на работу.
Непрошеный посетитель смело вошел во двор, а билет от удивления никто и спрашивать не стал. У стен замка и раньше кружили ястребы, но чтобы вот так дикая птица сама пришла в гости, увидели впервые. Когда присмотрелись, оказалось, что крыло сломано. Сердце дрогнуло, ястреба подобрали и теперь выхаживают, как родного.
Раненая птица уже идет на поправку – пытается махать сломанным крылом и бегать по двору. Любит мясо, ласку и общение. В хорошую погоду весь день проводит на улице. Новому сотруднику, пока тот на больничном, делают фотосессии и выбирают имя. Вариантов больше 20 – от простого Яша до античного Тиберий. Склоняются к последнему – все-таки имя должно быть звучным и соответствовать нраву птицы. А тут характер налицо.
За судьбой пернатого сотрудника замка следят и ветеринары. В лидской клинике кого только не лечили – коз, змей, аистов, оленей. Но вот ястребов здесь еще не было. Рекомендация врача: рентген, повязка и покой. Считают, что перелом крыла случайный – молодая птица просто неудачно поохотилась и упала. Но скоро всё заживет.
К будущим обязанностям новичка уже вовсю готовят: носят на руках и показывают замок, чтобы освоился. Пока питомец хозяина признает в Николае, который за ним и ухаживает. Коллеги, конечно, ястребом интересуются, но близко подходить лишний раз все-таки боятся – вдруг поцарапает или укусит.
Здесь говорят – мечты сбываются. Давно хотели завести пернатого помощника, чтобы своим присутствием отпугивал голубей и развлекал посетителей. Но сделать это непросто – в широкой продаже хищных птиц нет, а за изъятие из дикой природы можно получить внушительный штраф. Теперь все документы готовы, уже планируют новые программы.
Правда, для этого придется приложить усилия к воспитанию. Сотрудники уже штудируют профильную литературу и консультируются у специалистов. Чаще всего птица будет работать в зале охотничьих трофеев. Ястреб, конечно, пока только привыкает к обстановке и внимательно вглядывается в чучела сородичей. Но у туристов вызывает уже неподдельный интерес. В замке уверены: будет звездой и станет еще одной достопримечательностью Лидского замка.
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В Лидском замке появился необычный сотрудник – ястреб. В музейный комплекс он попал случайно – раненую птицу нашли прямо во дворе. Теперь пернатого выхаживают...
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