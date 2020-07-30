В Лидском замке новый сотрудник – ястреб

Источник материала: ОНТ

В Лидском замке появился необычный сотрудник – ястреб. В музейный комплекс он попал случайно – раненую птицу нашли прямо во дворе. Теперь пернатого выхаживают всем коллективом. А заодно подыскивают красивое имя и оформляют документы о приеме на работу.

Непрошеный посетитель смело вошел во двор, а билет от удивления никто и спрашивать не стал. У стен замка и раньше кружили ястребы, но чтобы вот так дикая птица сама пришла в гости, увидели впервые. Когда присмотрелись, оказалось, что крыло сломано. Сердце дрогнуло, ястреба подобрали и теперь выхаживают, как родного.

Раненая птица уже идет на поправку – пытается махать сломанным крылом и бегать по двору. Любит мясо, ласку и общение. В хорошую погоду весь день проводит на улице. Новому сотруднику, пока тот на больничном, делают фотосессии и выбирают имя. Вариантов больше 20 – от простого Яша до античного Тиберий. Склоняются к последнему – все-таки имя должно быть звучным и соответствовать нраву птицы. А тут характер налицо.

За судьбой пернатого сотрудника замка следят и ветеринары. В лидской клинике кого только не лечили – коз, змей, аистов, оленей. Но вот ястребов здесь еще не было. Рекомендация врача: рентген, повязка и покой. Считают, что перелом крыла случайный – молодая птица просто неудачно поохотилась и упала. Но скоро всё заживет.

Павел Жульпа, главный врач ветеринарной клиники: «Я думаю, что с таким уходом, который ему оказан в Лидском замке, он очень быстро поправится и через месяц-полтора сможет полноценно пользоваться своим крылом. У данных птиц достаточно хороший потенциал к адаптации, и я думаю, что в ближайшее время он станет полноценным сотрудником Лидского замка и будет проводить экскурсии».

К будущим обязанностям новичка уже вовсю готовят: носят на руках и показывают замок, чтобы освоился. Пока питомец хозяина признает в Николае, который за ним и ухаживает. Коллеги, конечно, ястребом интересуются, но близко подходить лишний раз все-таки боятся – вдруг поцарапает или укусит.

Здесь говорят – мечты сбываются. Давно хотели завести пернатого помощника, чтобы своим присутствием отпугивал голубей и развлекал посетителей. Но сделать это непросто – в широкой продаже хищных птиц нет, а за изъятие из дикой природы можно получить внушительный штраф. Теперь все документы готовы, уже планируют новые программы.

Ольга Пилипчук, директор Лидского историко-художественного музея: «У нас появится такая должность, и персонаж в целом в анимации Лидского замка, как сокольничий, который будет показывать, как ухаживали за птицей, как она вела себя на территории замка, как ее использовали во время охоты, и, конечно же, покажут, какая функция основная ее была».

Правда, для этого придется приложить усилия к воспитанию. Сотрудники уже штудируют профильную литературу и консультируются у специалистов. Чаще всего птица будет работать в зале охотничьих трофеев. Ястреб, конечно, пока только привыкает к обстановке и внимательно вглядывается в чучела сородичей. Но у туристов вызывает уже неподдельный интерес. В замке уверены: будет звездой и станет еще одной достопримечательностью Лидского замка.

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