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Оторвавшееся колесо грузовика отскочило на тротуар и попало в женщину, момент попал на видео

31.07.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В китайском городе Чунцинь у грузовика оторвалось колесо. Оно разделилось на части и разлетелось в разные стороны: стальной диск попал на тротуар, а шины начали скакать по проезжей части. Увернуться удалось не всем. Момент сняла камера наблюдения: посмотрите, как это произошло.

 
 
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