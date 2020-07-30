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Оторвавшееся колесо грузовика отскочило на тротуар и попало в женщину, момент попал на видео
Источник материала: Tut.by
В китайском городе Чунцинь у грузовика оторвалось колесо. Оно разделилось на части и разлетелось в разные стороны: стальной диск попал на тротуар, а шины начали скакать по проезжей части. Увернуться удалось не всем. Момент сняла камера наблюдения: посмотрите, как это произошло.
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Момент сняла камера наблюдения.
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