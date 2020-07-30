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Стало известно, когда состоится командный ЧМ по спортивной ходьбе в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Стала известна новая дата проведения командного чемпионата мира по спортивной ходьбе в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Планетарное первенство состоится в столице 23 – 24 апреля 2022 года. Такое решение принято Всемирной легкоатлетической ассоциацией. Изначально состязания должны были пройти в мае 2020 года, но из-за пандемии турнир перенесли.
В программу соревнований войдут заходы у мужчин и женщин на 20 и 50 километров, а также на 10 километров у юниоров и юниорок.
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Новости Беларуси. Стала известна новая дата проведения командного чемпионата мира по спортивной ходьбе в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Планетарное...
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