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Нина Савина: выходить на пик формы не то что нет смысла, но тяжело, потому что стартов нет

30.07.2020 23:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжается чемпионат Беларуси по легкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В четверг, 30 июля, эстафетную палочку переняли представители видов выносливости: за медали боролись бегуны-стайеры.

Легкоатлет Сергей Кравченя: «Каждый раз выходишь на старт и не знаешь вообще, чего ожидать»

У мужчин победу праздновал Сергей Кравченя.

Нина Савина: выходить на пик формы не то что нет смысла, но тяжело, потому что стартов нет

Он защитил титул чемпиона, причем улучшив прошлогодний результат на минуту. Его время – 29 минут 20 секунд. Для атлета это новый личный рекорд. Вторым на финише был Степан Роговцов, третьим – Владислав Прямов.

Нина Савина: выходить на пик формы не то что нет смысла, но тяжело, потому что стартов нет

У девушек на старт вышли 10 спортсменок. Лучшей стала Нина Савина с результатом 33 минуты 17 секунд. На второй позиции Светлана Куделич, бронза у Екатерины Корнеенко.

Нина Савина: выходить на пик формы не то что нет смысла, но тяжело, потому что стартов нет

Сергей Кравченя, победитель чемпионата Беларуси по легкой атлетике в беге на 10 000 метров:
Для Европы это, может, не суперсильно, но для Беларуси это более-менее хорошо. Мы готовы бежать быстрее. Надеюсь, если бы было больше стартов, то мы пробежали бы быстрее.

Спасибо моим друзьям-соперникам, которые поддержали во время бега, не побоялись и мы более-менее пробежали хорошо.

Нина Савина: выходить на пик формы не то что нет смысла, но тяжело, потому что стартов нет

Нина Савина, победительница чемпионата Беларуси по легкой атлетике в беге на 10 000 метров:
У меня вот это вот настроение длилось уже три дня до старта. Потому что сезон недолгий был, вообще его, в принципе, у меня не было – это был мой первый старт в сезоне. Это очень для меня было волнительно. Опять же, переживаешь эти новые эмоции, как все в первый раз. Но мы справились.

Нина Савина: выходить на пик формы не то что нет смысла, но тяжело, потому что стартов нет

Личный рекорд у меня чуть лучше, но я довольна этими цифрами, потому что есть, над чем работать, есть, к чему стремиться. Такова ситуация в мире: выходить на пик формы не то что нет смысла, но тяжело, потому что стартов нет. Очень сложно.

Нина Савина: выходить на пик формы не то что нет смысла, но тяжело, потому что стартов нет

Торжественное открытие чемпионата Беларуси состоится в пятницу, 31 июля, на стадионе «Динамо».

Люди в материале: Нина Савина, Сергей Кравченя, Степан Роговцов, Владислав Прямов, Светлана Куделич, Екатерина Корнеенко

 
 
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Новости Беларуси. Продолжается чемпионат Беларуси по легкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В четверг, 30 июля, эстафетную палочку переняли...
 
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