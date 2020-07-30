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Нина Савина: выходить на пик формы не то что нет смысла, но тяжело, потому что стартов нет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Продолжается чемпионат Беларуси по легкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В четверг, 30 июля, эстафетную палочку переняли представители видов выносливости: за медали боролись бегуны-стайеры.
У мужчин победу праздновал Сергей Кравченя.
Он защитил титул чемпиона, причем улучшив прошлогодний результат на минуту. Его время – 29 минут 20 секунд. Для атлета это новый личный рекорд. Вторым на финише был Степан Роговцов, третьим – Владислав Прямов.
У девушек на старт вышли 10 спортсменок. Лучшей стала Нина Савина с результатом 33 минуты 17 секунд. На второй позиции Светлана Куделич, бронза у Екатерины Корнеенко.
Сергей Кравченя, победитель чемпионата Беларуси по легкой атлетике в беге на 10 000 метров:
Спасибо моим друзьям-соперникам, которые поддержали во время бега, не побоялись и мы более-менее пробежали хорошо.
Нина Савина, победительница чемпионата Беларуси по легкой атлетике в беге на 10 000 метров:
Личный рекорд у меня чуть лучше, но я довольна этими цифрами, потому что есть, над чем работать, есть, к чему стремиться. Такова ситуация в мире: выходить на пик формы не то что нет смысла, но тяжело, потому что стартов нет. Очень сложно.
Торжественное открытие чемпионата Беларуси состоится в пятницу, 31 июля, на стадионе «Динамо».
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Новости Беларуси. Продолжается чемпионат Беларуси по легкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В четверг, 30 июля, эстафетную палочку переняли...
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