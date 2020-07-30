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По соцсетям разлетелся опрос, показавший рейтинг Лукашенко в 35%: эксперт говорит, похоже на правду

31.07.2020 06:24 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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По соцсетям разлетелись результаты таинственного соцопроса, которые показывают, что рейтинг Александра Лукашенко – 35%. Утверждается, что такое число получили благодаря телефонным интервью: беларусов обзванивали с российских номеров и просили рассказать о своих политических предпочтениях. Звонившие представлялись сотрудниками американской консалтинговой компании Gallup. Только вот в Gallup об этом опросе ничего не знают, передает «Еврорадио».

В головном офисе Gallup в Штатах заявили, что никаких исследований в Беларуси в последнее время не устраивали. Опровергли причастность к опросам и компании, обладающие правом на проведение опросов Gallup в Беларуси и России, – Romir и «Кантар». В американском офисе Gallup International также заверили, что не организовывали соцопроса в Беларуси и не имеют офиса в нашей стране.

Однако глава «Беларуской аналитической мастерской» социолог Андрей Вардомацкий считает: есть вероятность, что автор исследования – какое-либо из многочисленных представительств Gallup. «В головном офисе просто могут об этом не знать, – объяснил эксперт. – Gallup в одной Калифорнии проводит столько исследований, сколько вся Европа в целом. <...> Но, посмотрев на результаты, могу сказать, что так обычно и выглядят результаты социсследований при первой грубой обработке».

 
 
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По соцсетям разлетелись результаты таинственного соцопроса, которые показывают, что рейтинг Александра Лукашенко – 35%. Утверждается, что такое число получили...
 
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