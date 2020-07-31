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Газон, срочно уложенный перед визитом Лукашенко, после его отъезда весь завял

31.07.2020 06:24 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Витебске перед визитом Александра Лукашенко поспешно накрыли теплотрассу, проложенную по остаткам гостиницы Брози. «Народные новости Витебска» показали, что стало с газоном после того, как президент уехал.

На месте, где проложили новую траншею для реконструируемой теплотрассы, на насыпной грунт уложили рулонный газон. Однако, похоже, после того как Александр Лукашенко, открыв Полоцкий путепровод и «Славянский базар», покинул Витебск, все забыли про полив. Трава в дерне на склоне практически полностью завяла.

Сейчас здесь зеленеет в основном одуванчик, проросший между лентами уложенного дерна.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске перед визитом Александра Лукашенко поспешно накрыли теплотрассу, проложенную по остаткам гостиницы Брози. «Народные новости Витебска» показали, что...
 
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