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На митинг Тихановской в Минске собралось больше 63 тысяч человек
Источник материала: БДГ
Правозащитники сообщают, что митинг, который провел 30 июля объединенный штаб Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало (последних двух представляли Мария Колесникова и Вероника Цепкало) собрал рекордное число людей.
Вход на мероприятие был возможен только после обыска сотрудниками милиции, площадь Бангалор была огорожена, вокруг - спецтехника, автозаки, автобусы с милицией, по периметру - также милиция, территория патрулировалась. Люди начали собираться задолго до начала, а сам митинг провели в формате концерта, чередуя выступления ораторов и музыкантов.
На митинге выступили родственники политических заключенных, а также сами представительницы объединенного штаба. Каждая их них рассказала много личных историй, которые тесно переплетаются с ситуацией в стране.
Светлана Тихановская и ее соратницы призвали белорусов приходить на избирательные участки во второй половине дня 9 августа, избегать досрочного голосования и попытаться защитить свой голос, пройдя регистрацию на платформе
Правозащитники оценили число собравшихся в минимум 63 тысячи человек. Митинг завершился в 22 часа, после чего толпа вышла за пределы площади, им в поддержку сигналили автомобили. О задержаниях пока не сообщается.
Напомним, что сегодня утром всех кандидатов в президенты экстренно вызывали в ЦИК. На заседании присутствовал глава Совета белопасности Беларуси Андрей Равков, который заявил, что задержанных накануне российских боевиков
К делу о задержании российских боевиков
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Правозащитники сообщают, что митинг, который провел 30 июля объединенный штаб Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало (последних двух...
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