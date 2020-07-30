На митинг Тихановской в Минске собралось больше 63 тысяч человек

Правозащитники сообщают, что митинг, который провел 30 июля объединенный штаб Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало (последних двух представляли Мария Колесникова и Вероника Цепкало) собрал рекордное число людей.

Вход на мероприятие был возможен только после обыска сотрудниками милиции, площадь Бангалор была огорожена, вокруг - спецтехника, автозаки, автобусы с милицией, по периметру - также милиция, территория патрулировалась. Люди начали собираться задолго до начала, а сам митинг провели в формате концерта, чередуя выступления ораторов и музыкантов.

На митинге выступили родственники политических заключенных, а также сами представительницы объединенного штаба. Каждая их них рассказала много личных историй, которые тесно переплетаются с ситуацией в стране.

Светлана Тихановская и ее соратницы призвали белорусов приходить на избирательные участки во второй половине дня 9 августа, избегать досрочного голосования и попытаться защитить свой голос, пройдя регистрацию на платформе belarus2020.org .

Правозащитники оценили число собравшихся в минимум 63 тысячи человек. Митинг завершился в 22 часа, после чего толпа вышла за пределы площади, им в поддержку сигналили автомобили. О задержаниях пока не сообщается.

обвиняют в терроризме , а в России в лагерях под Псковом идет подготовка новых бойцов для переброски в Беларусь. Из-за этого все массовые мероприятия в стране будут проходить при усиленных мерах безопасности. Напомним, что сегодня утром всех кандидатов в президенты экстренно вызывали в ЦИК. На заседании присутствовал глава Совета белопасности Беларуси Андрей Равков, который заявил, что задержанных накануне российских боевиков, а в России в лагерях под Псковомновых бойцов для переброски в Беларусь. Из-за этого все массовые мероприятия в стране будут проходить при усиленных мерах безопасности.