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Организатор Minsk Triathlon 2020: сегодня 1600 уже зарегистрированы. Надеемся, что все участники доедут
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Всего несколько недель осталось до Ironman минского триатлона. Соревнования пройдут 16 августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Ранее старт был намечен на 21 июня, однако эпидемиологическая обстановка внесла коррективы. И все же организаторы полностью готовы к мероприятию. Минимальные изменения претерпели лишь маршруты некоторых дистанций.
Дмитрий Толкачев, организатор турнира:
За основу дистанции взята серия соревнований Ironman по триатлону, которая состоит из заплыва на 2,4 мили, заезда на велосипеде по шоссе на 112 миль и забега на 26,2 мили. На минском турнире ожидается пять основных дистанций, главной из которых станет 1/2 Ironman. Также организаторы предусмотрели забег на 500 метров для детей и на 3 километра для женщин.
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Организатор Minsk Triathlon 2020: сегодня 1600 уже зарегистрированы. Надеемся, что все участники доедут
Новости Беларуси. Всего несколько недель осталось до Ironman минского триатлона. Соревнования пройдут 16 августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ранее старт был...
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