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Организатор Minsk Triathlon 2020: сегодня 1600 уже зарегистрированы. Надеемся, что все участники доедут

31.07.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Всего несколько недель осталось до Ironman минского триатлона. Соревнования пройдут 16 августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Организатор Minsk Triathlon 2020: сегодня 1600 уже зарегистрированы. Надеемся, что все участники доедут

Ранее старт был намечен на 21 июня, однако эпидемиологическая обстановка внесла коррективы. И все же организаторы полностью готовы к мероприятию. Минимальные изменения претерпели лишь маршруты некоторых дистанций.

Организатор Minsk Triathlon 2020: сегодня 1600 уже зарегистрированы. Надеемся, что все участники доедут

Дмитрий Толкачев, организатор турнира:
Мероприятие ожидается масштабное. Планируется участие не менее 1 500 спортсменов. На сегодня 1 600 уже зарегистрированы, при этом регистрируется еще больше. Вносит коррективы определенная ситуация, но мы надеемся... У нас в основном, в первую очередь, это белорусские спортсмены. Гости из-за рубежа это в большей степени российская сторона. Поэтому мы надеемся, что в полном объеме все участники доедут до мероприятия и примут участие.

Организатор Minsk Triathlon 2020: сегодня 1600 уже зарегистрированы. Надеемся, что все участники доедут

За основу дистанции взята серия соревнований Ironman по триатлону, которая состоит из заплыва на 2,4 мили, заезда на велосипеде по шоссе на 112 миль и забега на 26,2 мили. На минском турнире ожидается пять основных дистанций, главной из которых станет 1/2 Ironman. Также организаторы предусмотрели забег на 500 метров для детей и на 3 километра для женщин.

Люди в материале: Дмитрий Толкачев

 
 
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Новости Беларуси. Всего несколько недель осталось до Ironman минского триатлона. Соревнования пройдут 16 августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ранее старт был...
 
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