|
Парочка креативно подошла к мести соседям сверху (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Необычный и веселый способ отомстить соседям наверху опубликовала пара из Twitter.
Мужчине с женщиной надоели соседи, которые ведут себя слишком шумно, и решили показать им, каково это – быть на их месте. Пару даже не смутило то, что они жили снизу.
Обхватив свою девушку за пояс и держа ее вверх ногами, мужчина прошелся по потолку комнаты, в то время как девушка громко топала. Стоит отметить, сработает этот трюк не во всех квартирах – нужен крепкий потолок.
За три дня ролик в Twitter набрал почти 700 тысяч лайков и более 130 тысяч комментариев. Люди восхитились креативом пары, выражая понимание и поддержку, кто-то посочувствовал, что им приходится терпеть столь невыносимое соседство.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычный и веселый способ отомстить соседям наверху опубликовала пара из Twitter. Мужчине с женщиной надоели соседи, которые ведут себя слишком шумно, и решили...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)