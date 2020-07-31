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Парочка креативно подошла к мести соседям сверху (ВИДЕО)

31.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Парочка креативно подошла к мести соседям сверху (ВИДЕО)

Необычный и веселый способ отомстить соседям наверху опубликовала пара из Twitter.

Мужчине с женщиной надоели соседи, которые ведут себя слишком шумно, и решили показать им, каково это – быть на их месте. Пару даже не смутило то, что они жили снизу.

Обхватив свою девушку за пояс и держа ее вверх ногами, мужчина прошелся по потолку комнаты, в то время как девушка громко топала. Стоит отметить, сработает этот трюк не во всех квартирах – нужен крепкий потолок.

За три дня ролик в Twitter набрал почти 700 тысяч лайков и более 130 тысяч комментариев. Люди восхитились креативом пары, выражая понимание и поддержку, кто-то посочувствовал, что им приходится терпеть столь невыносимое соседство.



Фото:

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Необычный и веселый способ отомстить соседям наверху опубликовала пара из Twitter. Мужчине с женщиной надоели соседи, которые ведут себя слишком шумно, и решили...
 
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