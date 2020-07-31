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В центре Минска заработала лавка, где все продукты стоят 1 копейку, аж не верится

31.07.2020 06:24 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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30 июля в 22:00 в Минске на улице Октябрьской открылась ночная лавка: там настолько дешево распродают продукты, что аж не верится.

Эту лавку фудсейвинга («спасение пригодной еды») запустил сервис по доставке продуктов «Ежик». Лавка располагается справа от автобуса Gruzin.by. Свою работу она стабильно начинает в 22:00, а заканчивает, когда все товары сметают, передает TUT.by.

В ассортименте лавки – круассаны, булочки, багеты, фрукты и овощи, которые помялись при перевозке, а также некоторые кисломолочные продукты, срок годности которых истекает через двое суток. Список товаров обещают показывать в 20:00 в сториз в Instagram «Ежика».

Создатель сервиса Юка Куст объяснил, что на склады «Ежика» каждое утро поставляют тысячу единиц свежей выпечки. Иногда ее заказывают с запасом, а сколько продадут, не знают. Вчерашние булочки, по словам Куста, в заказ не кладут, поэтому решили раздавать выпечку ночью, а 1 копейка – это минимальная цена, которая проводится через кассу с выдачей чека. Все по закону.

 
Теги: Минск
 
 
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30 июля в 22:00 в Минске на улице Октябрьской открылась ночная лавка: там настолько дешево распродают продукты, что аж не верится. Эту лавку фудсейвинга («спасение...
 
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