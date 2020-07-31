Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Управлением "К" МВД во взаимодействии с Киберполицией Великобритании и Румынии выявлен член международной хакерской группы Сообщается, что злоумышленники на протяжении 2017-2018 гг. использовали один из самых известных вирусов-вымогателей GandCrab ("ГэндКраб"). На их счету - более 54 тысяч...

Сообщается, что злоумышленники на протяжении 2017-2018 гг. использовали один из самых известных вирусов-вымогателей GandCrab ("ГэндКраб"). На их счету - более 54 тысяч зараженных компьютеров по всему миру, 165 из которых принадлежат гражданам Беларуси. Правоохранители рассказали, что в компьютеры жертв вирус попадал через спам-рассылку. Он шифровал содержимое дисков, делая его недоступным. Единственным способом, которым жертва могла восстановить доступ к своему контенту, был выкуп в криптовалюте в эквиваленте от 400 до 1 500 долларов США. По некоторой информации, общий доход от деятельности GandCrab составил более двух миллиардов долларов.Известно, что официально гомельчанин не работал. Мужчина зарабатывал на жизнь распространением криптомайнеров, а также оказанием услуг по написанию вредоносного кода пользователям криминальных форумов. В отношении фигуранта за распространение вредоносных программ возбуждено уголовное дело.