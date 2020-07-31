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Управлением "К" МВД во взаимодействии с Киберполицией Великобритании и Румынии выявлен член международной хакерской группы

31.07.2020 09:32 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Сообщается, что злоумышленники на протяжении 2017-2018 гг. использовали один из самых известных вирусов-вымогателей GandCrab ("ГэндКраб"). На их счету - более 54 тысяч зараженных компьютеров по всему миру, 165 из которых принадлежат гражданам Беларуси. Правоохранители рассказали, что в компьютеры жертв вирус попадал через спам-рассылку. Он шифровал содержимое дисков, делая его недоступным. Единственным способом, которым жертва могла восстановить доступ к своему контенту, был выкуп в криптовалюте в эквиваленте от 400 до 1 500 долларов США. По некоторой информации, общий доход от деятельности GandCrab составил более двух миллиардов долларов. 

Известно, что официально гомельчанин не работал. Мужчина зарабатывал на жизнь распространением криптомайнеров, а также оказанием услуг по написанию вредоносного кода пользователям криминальных форумов. В отношении фигуранта за распространение вредоносных программ возбуждено уголовное дело.

 
 
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Сообщается, что злоумышленники на протяжении 2017-2018 гг. использовали один из самых известных вирусов-вымогателей GandCrab ("ГэндКраб"). На их счету - более 54 тысяч...
 
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