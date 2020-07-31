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Сергей Черечень призвал своих конкурентов поддержать «Открытую декларацию»

31.07.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Черечень предложил конкурентам по выборам свою версию декларации о честных выборах

Кандидат в президенты Беларуси Сергей Черечень призвал своих конкурентов по избирательной кампании, за исключением Лукашенко, поддержать «Открытую декларацию». Декларация содержит семь базовых принципов.



«1. Мы за справедливость. Милиция не должна препятствовать мирным собраниям граждан, суд должен быть беспристрастным, а политзаключенные должны быть освобождены.

2. Мы за солидарность. Каждый должен быть уверен, что его и его близких поддержат в трудную минуту. Мы поддерживаем всех пострадавших во время избирательной кампании — будь то аресты, штрафы или увольнения. Независимо от их политических взглядов мы готовы помогать каждому репрессированному, который в этом нуждается.

3. Мы за свободные выборы. Можно признавать результаты честными и справедливыми только при прозрачном подсчете голосов и допуске всех претендентов.

4. Мы за ненасилие. Только мирные и солидарные действия могут привести Беларусь к лучшему будущему.

5. Мы за разнообразие. В Беларуси живут разные люди, готовые к разным действиям и степени участия в политике. Консолидации общества вокруг перемен способствуют разные кандидаты, с разным опытом и разными программами.

6. Мы за участие. Бойкот, неучастие в выборах, диванная критика и разговоры на кухне ни к чему не приводят. Мы призываем избирателей прийти на выборы 9 августа и проголосовать за любого из кандидатов, который разделяет базовые принципы этой открытой декларации.

7. Мы за упорство. При любом исходе выборов жизнь продолжится и после 10 августа. Впереди всех нас ждет много работы для лучшего будущего Беларуси, и важно быть готовыми не к спринту, но к марафону.

«Мы были свидетелями множества провокаций: фейковые компрометирующие видео, подброшенные и украденные подписи, голословные обвинения в сотрудничестве с КГБ и Кремлем. Цель у всего этого одна — перессорить оппонентов власти друг с другом, посеять в обществе атмосферу недоверия и вражды. Кому все это выгодно — очевидно», - объяснил Черечень причины появления декларации.

«Все политические силы, которые разделяют базовые принципы этой открытой декларации, мы воспринимаем не как конкурентов, но в первую очередь как партнеров», - подчеркнул кандидат в президенты.
 
 
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Черечень предложил конкурентам по выборам свою версию декларации о честных выборах
 
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