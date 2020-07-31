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Без военных и пограничников. Что происходит на белорусско-российской границе после задержания 33 «боевиков»

31.07.2020 07:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После задержания в санатории под Минском 33 российских «боевиков» власти заявили об усилении мер безопасности. Среди прочих об усиленном контроле на границах в том числе с Россией и Украиной сообщал Госпогранкомитет. AUTO.TUT.BY проехал по трассе М1, чтобы узнать, что сейчас происходит на границе с восточными соседями.


В солнечный будний день (мы отправились в поездку в четверг, 30 июля — прим.ред.) на трассе М1 почти нет машин. Основной транспорт на проезжей части — тягачи с полуприцепами, рефами и морскими контейнерами, автовозы, загруженные легковушками. Несмотря на страшилки в Сети, по пути мы не встретили ни милиции, ни военных. На полях уборочная техника, в некоторых местах на трассе дальнобойщиков проверяет транспортная инспекция, в пункте ГАИ, где останавливают нерезидентов, за которыми числятся штрафы по скорости, дежурил инспектор — словом, все как обычно.


Километра за четыре до границы с Россией упираемся в колейку с фурами. Большегрузы были с номерами разных стран, но больше всего — белорусских, российских, литовских, польских.

— На Редьках всегда очередь. Это еще маленькая, вы в выходные приезжайте — есть на что посмотреть. Это россияне-пограничники медленно работают, наших-то на границе нет, — рассказал один из дальнобойщиков, стоящих в очереди.


Ничего особенного или необычного на границе дальнобойщики не заметили.

— А что должно быть, расскажите, пока мы тут загораем! — просят водители. — Мы же в рейсах новости особенно не читаем. Что, шпионов словили, когда?!


Недалеко от будочек, в которых оформляют страховки, замечаем жителей ближайших деревень, которые продают ягоды и грибы — подрабатывают. Говорят, что россиян сейчас к ним стало приезжать меньше — «все из-за короны, поэтому торговля идет плохо», зато в казино посетители из соседней страны приезжают по-прежнему.

— От нас в Россию тоже ездят, даже сейчас. Там же все дешевле, даже на наши продукты цены меньше, чем в наших магазинах, стройматериалы тоже, да все! А вы если хотите поехать, то ищите микроавтобусы, которые в Россию возят — там частники, они и без разрешения вас провезут, — советуют торговцы.

— И пешком можно пройти через деревни, — выдает секретную информацию еще один ягодник, но на него тут же зашикали «коллеги» и мужчина сразу замолкает.


Прямо возле «нейтрали» поворот на деревню Синчуры. За ним по обочинам стоят автомобили — большинство на белорусских номерах.

— Жду россиян — сюда их через границу довозят, они пересаживаются ко мне в машину, а я их везу в Минск, — признается водитель одной из машин.

Мужчина провел возле границы больше часа — пассажиры запаздывали, ему было скучно, поэтому он с удовольствием рассказал о поездках гостей Беларуси.

— Я уже месяца три россиян с границы забираю: они заказывают авто заранее, а я еду к назначенному времени. Чаще всего ездят моряки — их надо доставить в аэропорт, а оттуда они летят туда, где стоит их корабль.


К стоянке подъехала Skoda с московскими номерами, в салоне — две женщины в масках: одна помоложе, вторая почтенного возраста.

— Мама, снимай маску, в Белоруссии «короны» нет, ура! — говорит молодая пассажирка, доставая из багажника сумки.

Женщины пересели в машину с белорусскими номерами и уехали, мы же продолжили беседу уже с российским водителем.

— Езжу так из Москвы и обратно каждый день. Границу проходим быстро — минуты две сегодня ушло, например. Пассажиры показывают документы, по которым им можно пересекать границу. Я довожу их до этого поворота, они пересаживаются, а я возвращаюсь обратно. Страховку я не оформляю — я же вглубь вашей страны не поеду, — рассказал москвич.

Россиянин говорит, что за все время, которое он бывал на границе, ни разу не видел здесь белорусских пограничников, а вот с гаишниками познакомился: они у него проверяли документы, но никаких претензий не предъявляли — после проверки отпустили. Мужчина наслышан о том, что недавно в Беларуси задержали российских «боевиков», но пока из-за этого проезд к нам для него не изменился.

— Это у вас выборы — вот и придумали их. Пройдут выборы — бандиты испаряться. Да зачем к вам их засылать? У вас и так в каждом ведомстве в кабинетах россияне сидят, их полно. И вообще, у вас нефть и газ из России. Так что и без боевиков все нормально…

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Теги: Минск
 
 
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«Да зачем к вам этих российских шпионов засылать? У вас и так в каждом ведомстве в кабинетах россияне сидят, их полно. И вообще, у вас нефть и газ из России. Так что и...
 
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