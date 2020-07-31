 «Белая Русь» — за красивый футбол!

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





24 июля город погрузился в праздничную атмосферу по случаю 96-ой годовщины со дня основания Дубровенского района. Событие послужило отличным поводом для встречи юных любителей футбола, которые подарили болельщикам захватывающее зрелище от динамичной игры с непредсказуемым финалом.

На новой мини-футбольной площадке, созданной на базе средней школы №2 г.Дубровно, встретились два соперника — команда микрорайона «Строитель» и команда микрорайона «Березки». В состав дворовых футбольных команд во­шли игроки разных возрастов до 18 лет.

Главным организатором товарищеского матча выступила общественная организация «Белая Русь». Также большую поддержку в проведении футбольного события оказали Физкультурно-спортивный клуб Дубровенского района и Дубровен­ский районный центр детей и молодежи.

В первом периоде обе команды не упускали возможности опередить соперника, навязывая друг другу напряженную борьбу. Так, первую половину матча команды шли наравне, лишь небольшое преимущество иногда перенимала команда микрорайона «Березки». Однако после перерыва ситуация изменилась коренным образом — и со счетом 7:3 победу решительно вырвала команда микрорайона «Строитель». В ответ на это члены команды микрорайона «Березки» поздравили соперников рукопожатием и пообещали отыграться в ближайшее время.

На церемонии награждения команды получили сладкие призы от районной организации РОО «Белая Русь».

Анна ХАДКЕВИЧ