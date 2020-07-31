Минивэн Kia Carnival четвертого поколения представлен официально

Источник материала: Tut.by

Первые фотографии нового Carnival были опубликованы больше месяца назад, затем в Kia поделились первым изображением салона минивэна , и вот пришло время полноценной премьеры. Она прошла на днях в Корее, где прием заказов на новый Carnival уже начался.





Напомним, что новый Carnival в Kia называют «большим универсальным автомобилем» (Grand Utility Vehicle), а во внешности появились дизайнерские элементы, присущие кроссоверам. Длина нового минивэна увеличилась на 40 мм и составляет 5155 мм, задний свес увеличился на 30 мм, а передний, напротив, стал короче, колесная база подросла на 30 мм (до 3090 мм). Высота машины осталась при прежних 1740 мм.









Благодаря возросшей длине и увеличенной базе Carnival стал просторнее — в первую очередь для задних пассажиров. Дисплей для цифровой приборки и центральный экран медиасистемы расположены под единым стеклом и имеют одинаковую диагональ (12,3 дюйма). Ниже на центральной консоли находится блок климат-контроля — управляется он сенсорными кнопками.





В зависимости от рынка, новый Carnival будет предлагаться в трех или четырехрядных конфигурациях, количество посадочных мест может составлять 7, 9 или 11. В самом роскошном семиместном исполнении на втором ряду устанавливаются раздельные «капитанские» кресла, у которых регулируются спинки, подлокотники и площадки для отдыха ног. Еще одной «фишкой» четвертого Carnival станут сдвижные боковые двери, которые благодаря датчикам движения можно будет открывать бесконтактным способом — подойдя к машине с тяжелыми сумками, владельцу с ключом-меткой в кармане не нужно тянуться к ручке.





В основу Carnival четвертого поколения легла новая платформа концерна Hyundai, на которой созданы новые генерации кроссовера Sorento и седанов Kia K5 и Hyundai Sonata. На корейском рынке минивэн доступен с дизельной «четверкой» 2.2 (202 л.с.) и 3,5-литровым атмосферным бензиновым V6 (294 л.с.). Оба мотора работают в комбинации с 8-ступенчатым «автоматом» и передним приводом. Цены начинаются от 31,6 миллиона вон — около 26 500 долларов в пересчете.





Отметим, что со сменой поколений Carnival вернется и на рынок ТС — все подробности на этот счет российский офис Kia сообщит позже.