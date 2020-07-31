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Уборочная-2020: намолочено уже более 2 млн тонн зерновых

31.07.2020 08:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уборочная-2020: намолочено уже более 2 млн тонн зерновых

Каждый новый день уборочной кампании даёт предпосылки говорить о рекордном урожае. Уже взят двухмиллионный рубеж! А в Могилевской области поздравляют первый молодежный экипаж-тысячник.

Лидеры появились не только среди комбайнеров: уже 10 водителей записали на личный счёт перевозку более тонны зерна. Убрано уже более четверти запланированных площадей. Среди областей лидирует Гомельская – почти 50% работы позади. Далее – Брестский и Минский регионы, замыкает шестёрку Витебский. Жатва-2020 – реальная возможность не только обеспечить собственную продовольственную безопасность, но и отправить зерно на экспорт

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Каждый новый день уборочной кампании даёт предпосылки говорить о рекордном урожае. Уже взят двухмиллионный рубеж! А в Могилевской области поздравляют первый...
 
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