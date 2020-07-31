ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Экс-наставник брестского "Динамо" Марцел Личка возглавит "Оренбург"

31.07.2020 09:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бывший наставник брестского "Динамо" Марцел Личка возглавит "Оренбург".




В прошлом сезоне "Динамо" под руководством Лички завоевало Суперкубок Беларуси и впервые стала чемпионом страны, прервав серию из 13 титулов БАТЭ, однако соглашение с тренером продлено не было.

"Оренбург", цвета которого защищают белорусы Андрей Климович и Михаил Сиваков, по итогам прошедшего сезона занял в чемпионате России 16-е место и вылетел в ФНЛ, где новый сезон стартует в ближайшую субботу, 1 августа. В минувшем сезоне с командой работали три специалиста: Владимир Федотов, Константин Емельянов, а также Константин Парамонов, покинувший "Оренбург" в летнее межсезонье.

На должность главного тренера "Оренбурга" претендовали Игорь Черевченко, Игорь Осинькин и Роберт Евдокимов, однако в итоге в клубе решили обратиться к услугам иностранного специалиста, отмечает "Матч ТВ".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший наставник брестского "Динамо" Марцел Личка возглавит "Оренбург".
 
Новости дня
Новости разные
 
Тест: угадаете лесную ягоду по листьям?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика