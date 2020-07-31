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Белорусская косметика радует. Самые бюджетные и при этом крутые новинки июля

31.07.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Косметические компании выпускают на рынок сотни новых продуктов каждый месяц. Уследить за всеми просто невозможно, поэтому бьюти-эксперт LADY готова рассказать об интересных запусках уходящего месяца.

На этот раз в обзор попали лишь бюджетные новинки, которые уже доступны для жителей Беларуси — в стационарных магазинах или же онлайн. Что стоит внести в свой wish-лист, а на что лучше не тратить деньги? Давайте выяснять.

Линейка Professional от белорусского бренда Markell пополнилась интересными продуктами: в июле в продажу поступили четыре монокомпонентные сыворотки для лица.

Самая актуальная в нынешнем сезоне — «Мультивитамин»: она содержит аскорбилфосфат натрия (деликатную форму витамина С), ниацинамид (витамин В3), токоферол (витамин Е), пироксидин (витамин В6) и пантенол (провитамин В5). Благодаря такому коктейлю сыворотка должна выравнивать тон лица, справляться с незначительной пигментацией и мелкими морщинками, оказывать антиоксидантное действие.


Также в линейке есть сыворотки с ниацинамидом (заявлена как себорегулирующая, однако может использоваться и как антиэйдж средство), гиалуроновой кислотой и морским коллагеном.




Появились на полках магазинов и новые тканевые маски от Garnier: одна — увлажняющая с экстрактом алоэ, две — питательные с миндальным и кокосовым молочком.

Та, что с алоэ, внимания не стоит: увлажняет она на порядок хуже, чем «Аква Бомба» того же бренда. А вот питательные маски попробовать можно: они неплохо справляются с сухостью кожи и шелушениями.





Relouis обновил линейку карандашей-каялов Artistic color и добавил несколько новых оттенков: нам, к примеру, приглянулись винный Marsala и графитовый Gunpowder. Продукт идеален для нанесения в качестве подложки под сухие тени, в качестве цветового акцента на нижнем веке и для прорисовки межресничной стрелки. А вот для слизистой он, увы, недостаточно стойкий.


И еще пару слов о карандашах — на сей раз, для бровей. Ультратонкая новинка Browista появилась у марки Belordesign. В линейке 4 оттенка: есть как теплые, так и холодные. И, что особенно приятно, в комплекте есть щеточка для растушевки — ее в запусках других белорусских брендов не хватало.


Отличные новости для поклонников легендарного бронзера Butter Bronzer от Physicians Formula! В этом месяце в продажу поступили две палетки-трио с продуктами в полюбившейся многим полукремовой текстуре.

Glow Trio — это хайлайтер в оттенке шампанского Tropical sands, нежные персиковые румяна Beachy peach и, конечно же, тот самый бронзер в цвете Light.


А Bronzer Trio — пудры с эффектом загара в трех тонах.


Мы хотим обе, а вы?

Кстати, бронзеры в июле вышли и у компании Zoeva. Правда, эту новинку — Share your light — рекомендовать вам мы не готовы: для светлого и среднего тона кожи не подойдет даже самый светлый оттенок.


А на десерт — новинки от BioWorld: марка порадовала автозагарами в форме спрея и двумя вариантами «Жидких чулков» — матовым и сияющим.

Автозагар-спрей — история не для новичков: несмотря на удобный форм-фактор, равномерно распределить его с первой же попытки вряд ли удастся. Впрочем, попробовать можно — начните с более светлого оттенка.


«Жидкие чулки», обещает производитель, будут не только придавать эффект загара, но и скрывать недостатки — шрамы, заметные вены, сосудистую сетку и даже синяки. Что ж, звучит неплохо, — главное, чтобы тон держался на коже и не портил одежду.



 
 
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На этот раз в обзор попали лишь бюджетные новинки, которые уже доступны для жителей Беларуси - в стационарных магазинах или же онлайн. Что стоит внести в свой...
 
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