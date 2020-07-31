Названы лучшие учреждения профессионального образования Минщины в строительной отрасли

Подведены итоги ежегодного республиканского конкурса «На лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь за 2019 год». Заслуженные награды получили учреждения профессионального образования Минской области и их руководители.

Организаторами конкурса являются: Министерство архитектуры и строительства, Союз строителей Республики Беларусь, Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.

Учреждения профессионального образования Минщины приняли активное участие, продемонстрировали свои достижения в подготовке рабочих и специалистов строительного профиля, получили возможность обменяться опытом с наиболее эффективно работающими организациями и предприятиями.

По результатам республиканского конкурса определены лучшие представители строительной отрасли за 2019 год. В номинации «Руководитель года» почетный диплом лауреата получил директор Слуцкого государственного сельскохозяйственного профессионального лицея Сергей Николаевич Шилович.

В номинации «Организация года» лауреатами стали Борисовский государственный строительный профессиональный лицей, Червенский профессиональный строительный лицей и Солигорский государственный колледж.

Дипломы лауреатов и памятные знаки конкурса вручили первый заместитель министра архитектуры и строительства Игорь Анатольевич Костюков и председатель Союза строителей Николай Трофимович Шеремет. Заслуженные награды получили руководители учреждений профессионального образования Минщины: Елена Николаевна Хамицевич, Наталья Викторовна Савко, Сергей Николаевич Шилович.

Успешное участие в республиканском конкурсе – это наглядный результат слаженной работы и профессионализма педагогических коллективов учреждений образования Минской области.

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