Жизненный выбор — охрана правопорядка

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Инструктаж. Вводные задачи. Вооружение.

И наряд заступает на маршрут патрулирования.

Охрана общественного порядка, охрана объектов с помощью технических средств охранной сигнализации, установление на объектах и контролируемых пультами централизованного наблюдения подразделений охраны, недопущение краж с охраняемых объектов…

Всё это — составные части службы милиционера-водителя группы задержания роты милиции Несвижского отдела Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь Виталия Томашевского.

Уроженец соседнего Клецкого района, он вырос в деревне Заостровечье в семье инженера и работницы торговли. В семье воспитывалось двое мальчишек. Виталий был старшим. В школе увлекался спортом. Больше всего любил волейбол. Потому и жизненную стезю выбрал спортивную. Окончив одиннадцать классов, поступил в Академию физического воспитания и спорта Республики Беларусь. Родители поддержали выбор старшего сына. Вместе с отцом Виталий приехал в столицу, подал документы в ВУЗ.

Четыре года учебы в Минске. Студенческая общага. Всё это было первыми шагами во взрослую жизнь, считает Виталий Вячеславович. После было распределение в Миоры Витебской области, где молодого специалиста ждал сплоченный коллектив единомышленников. И сегодня с улыбкой он вспоминает свой первый год работы. Место прописки — спортзал. Именно там, в помещении, оборудованном под общежитие, проживали юные педагоги-спортсмены. Но это нисколько не стесняло тренера детско-юношеской спортивной школы.

Позже предстояла служба в армии. Хорошая физическая форма, крепкий моральный дух Виталия способствовали развитию воинского мастерства. Владение оружием, прыжки с парашютом, напряженные марш-броски дисциплинировали, воспитывали в военнослужащем глубокое чувство ответственности, патриотизма, гражданственности.

Пришло время возвращаться к обычной жизни. Виталий Вячеславович продолжил спортивно-педагогическую карьеру. Работал инструктором-методистом физкультурно-оздоровительного комплекса «Рудавка» г. Несвижа. А через не-сколько лет молодой человек решил пойти в силовые структуры.

В 2003 году, став курсантом первоначальной подготовки Учебного центра объединения «Охрана» при МВД Республики Беларусь, он успешно завершил учебу и поступил на службу младшим инспектором охраны отдельной специальной роты милиции Минского област-ного управления объединения «Охрана» при МВД Республики Беларусь. Со временем молодой милиционер перевелся в Несвиж — город, который стал для него близким и родным, который нравился ему своими живописными пейзажами и необычайным спокойствием.

Командир отделения взвода милиции Несвижского отдела Департамента охраны, командир отделения группы задержания взвода милиции — таков послужной список Виталия Вячеславовича.

Десятки выездов на «сработки», сотни ночных дежурств… Но Виталия с детства тянуло к технике. Еще в школе отец научил сыновей правильному обращению с автомобилем. Поэтому, как только появилась возможность, милиционер оставил так называемую «бумажную» рутинную работу и занял должность милиционера-водителя группы задержания.

Выезды и маршруты патрулирования были разными. Однажды Виталию Вячеславовичу пришлось задерживать группу подростков, которые проникли в магазин. Сигнал поступил от диспетчера пульта охраны. Ближе всех оказался наряд Виталия.

Вместе с милиционером-кинологом они задержали нарушителей.

— Позже выяснилось, что двое из ребят поддались на уговоры «бывалого» паренька и поддержали идею, которая внесла в биографию каждого нехорошую строку, — вспоминает Виталий Вячеславович. И продолжает: — Жаль было подростков, которые сидели в наручниках в машине, опустив головы. Закон они, конечно, преступили. Судьбы зря свои поломали. Да и родителям, судя по всему, хватило хлопот.

Сегодня Виталий Вячеславович понимает, что Несвиж в его биографии сыграл судьбоносную роль. Здесь он определился со службой — вот уже более пятнадцати лет служит в райцентре на страже закона. Имеет высокие награды. Приказом Департамента охраны МВД Республики Беларусь №110 прапорщик милиции награжден нагрудным знаком Департамента охраны МВД Республики Беларусь «За адзнаку», Благодарностями Минского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь — за плодотворную, добросовестную работу, высокие показатели в профессиональной деятельности, оперативное и профессионально грамотное решение служебных задач. Среди наград — медаль «За безупречную службу» III степени с удостоверением за подписью Президента Республики Беларусь.

В 2019 году по случаю 80-летия Несвижского района милиционеру-водителю группы задержания роты милиции за добросовестную службу и личный вклад в обеспечение охраны правопорядка был вручен диплом Несвижского районного исполнительного комитета.

Фотопортрет милиционера в настоящее время находится на районной Доске Почета.

В Несвиже Виталий Вячеславович встретил и свою вторую половинку — супругу Людмилу. В семье растут сыновья Дмитрий и Иван. Своим мальчишкам родители стараются дать самое лучшее, правильно воспитать, научить любить свой город.

Что касается спорта, то в семье Томашевских он остается на первом плане. Гимназист Дмитрий несколько лет серьезно занимается плаванием. Иван только окончил первый класс, но уже выбрал для себя этот же вид спорта. Вместе с соседскими мальчишками ребята время от времени собираются, чтобы поиграть в футбол. А вместе с мамой и папой совершают велопрогулки.

Своих сыновей Виталий Вячеславович воспитывает достойно. Примером для этого была его семья, где отец учил детей уважению к женщине. И сегодня мужская половина семьи Томашевских не делит обязанности по дому. Каждый вносит свою лепту, чтобы у мамы оставалось свободное время. К праздникам все готовят друг другу подарки. Вместе работают и в саду, где радует глаз разнообразие фруктовых деревьев, а еще есть в семье всеобщий любимец — собака. Четвероногого друга родители подарили детям два года назад и сейчас в досуг ребят то и дело вносятся коррективы. Ведь симпатичный бигль для мальчишек — тоже большая и серьезная ответственность. А для будущего мужчины это качество — одно из основных, считает отец семейства Виталий Вячеславович.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.