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В Плещеницах после капитального ремонта открыли центр культуры

31.07.2020 09:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Плещеницах после капитального ремонта открыли центр культуры

Лето-2020 выдалось богатым на открытия! Только ко дню независимости в стране ввели в эксплуатацию более двух десятков важных и долгожданных объектов. Настал черёд Плещениц – там открыли центр культуры.

Постройка середины прошлого века нуждалась в капитальном ремонте – его провели за средства областного и районного бюджетов. Обновленное здание с безбарьерной средой оборудовано по последнему слову техники. Профессиональный свет и звук, новый зрительный зал и современный экран. Преобразилась и прилегающая территория с уличной танцевальной площадкой.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома: «Мне вдвойне приятно, что именно в Плещеницах с богатыми традициями и историей мы открываем центр культуры. Но главное даже не здание, а люди, которые здесь работают. Принципиально важно развитие районных центров, небольших поселений. Чтобы люди, проживающие здесь, чувствовали себя так же, как и люди, проживающие в большом городе. В Плещеницах мы открыли центр культуры, в Червене мы откроем здание нового музея, в деревне Занарочь построим школу».

Для детей, молодёжи и взрослых – 15 кружков по декоративно-прикладному искусству, вокалу, хореографии и театральному направлению. В них смогут заниматься около 100 человек: от семи лет до пенсионного возраста. 

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Лето-2020 выдалось богатым на открытия! Только ко дню независимости в стране ввели в эксплуатацию более двух десятков важных и долгожданных объектов. Настал черёд...
 
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