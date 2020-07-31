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В Плещеницах после капитального ремонта открыли центр культуры
Источник материала: ОНТ
Лето-2020 выдалось богатым на открытия! Только ко дню независимости в стране ввели в эксплуатацию более двух десятков важных и долгожданных объектов. Настал черёд Плещениц – там открыли центр культуры.
Постройка середины прошлого века нуждалась в капитальном ремонте – его провели за средства областного и районного бюджетов. Обновленное здание с безбарьерной средой оборудовано по последнему слову техники. Профессиональный свет и звук, новый зрительный зал и современный экран. Преобразилась и прилегающая территория с уличной танцевальной площадкой.
Для детей, молодёжи и взрослых – 15 кружков по декоративно-прикладному искусству, вокалу, хореографии и театральному направлению. В них смогут заниматься около 100 человек: от семи лет до пенсионного возраста.
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Лето-2020 выдалось богатым на открытия! Только ко дню независимости в стране ввели в эксплуатацию более двух десятков важных и долгожданных объектов. Настал черёд...
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