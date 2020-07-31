Как выглядеть дорого? Советы стилиста из Парижа

Источник материала: Tut.by

Лана Акулич , стилист и персональный шоппер, которая много лет работает в Париже, откроет секреты, как выглядеть достойно, не имея большого бюджета, и расскажет, в чем разница: выглядеть дорого или «богато».



Лана Акулич Консультант по имиджу и стилю

Выглядеть богато не составит никаких проблем, если у вас есть деньги. Много денег. Нужно просто купить всем известные, дорогостоящие символы статуса, вещи от легко считываемых люксовых брендов и модели из дефиле актуальных коллекций прет-а-порте. Эту роскошь могут себе позволить только избранные, потому что вещи «с подиума» самые дорогостоящие.

Выглядеть дорого… А вот с этим сложнее. Зачем это нужно? А потому что, согласно исследованиям, при встрече информация о нас считывается за считанные секунды. И у нас никогда не будет второго шанса произвести правильное первое впечатление. Наш внешний вид позволяет считывать нас, хотим мы того или нет: возраст, уровень доходов, профессиональный статус, семейное положение. И часто это совершенно не то, что мы рассказали бы о себе сами.

Стиль и мода могут быть хорошим лекарством для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Это может стать первым шагом для того, чтобы изменить жизнь к лучшему. Перемена начнется сразу после того, как вы скажете себе перед зеркалом: «Тебе нужно выглядеть дорого». Это станет вашим лозунгом и вашей маской, которая будет обязывать поддерживать высокую планку в ожидании реальных успехов.





Так что же значит выглядеть дорого? Я расскажу вам об этом и поделюсь секретами о том, как этого добиться, даже если вы стеснены в средствах.

Но прежде чем приступить, сделаю небольшое отступление и приведу пример из далекого прошлого, из трудных девяностых. В мои студенческие годы у нас на курсе училась девушка — и я все время восхищалась тем, как она выглядела, но никак не могла понять, в чем секрет ее элегантности и утонченности. Она как раз попадала под не существующее еще тогда определение «выглядеть дорого». На ней не было надето ничего, что стоило бы больших денег, но она очень выделялась из массы.

Так вот, ее секрет был в простоте, минимализме и ухоженности. Красивые, хорошо подстриженные прямые волосы, неброская одежда натуральных цветов, незаметный макияж, особая манера держаться — держаться с достоинством. Одним-единственным украшением было маленькое золотое колечко. То есть можно было выглядеть дорого даже будучи студенткой в 90-е! Ей удавалось то, что сейчас не удается многим при наличии больших денег. А это — природное чутье и очень хороший вкус. Конечно, они даны не всем, но есть секреты, которые применимы как для женщин, так и для мужчин.

Больше всего цените классику и элегантность

Тенденции стритстайла помогут вам выделиться, выглядеть модно, современно, но не статусно, даже если это вещи из дорогих бутиков. За быстро меняющимися трендами не угнаться, и это часто приводит к превращению в жертву моды. Классика же автоматически причисляет вас к избранному классу элиты и высокого общества.





Но это должна быть классика хорошего качества и актуального либо нейтрального кроя. Зачастую бытует мнение, что классический стиль — это скучно и он добавляет возраст. Это глубокое заблуждение. Ведь достаточно добавить современные аксессуары и немного видоизменить способ носки вещи. Добавляя в образ украшения, важно не перейти тонкую грань между «слишком много и слишком мало», и для этого нужно иметь особо чутье. Чувствовать, когда нужно остановиться, а когда можно добавить еще, и именно это и станет той самой изюминкой вашего имиджа. Прислушайтесь к себе, выберите свою «фишку» и гните свою линию.

Выбирайте добротные натуральные ткани и идеальный крой

Мой совет: заведите дружбу с хорошим портным. Он поможет вам подогнать по фигуре любую вещь, в том числе от дорогого бренда, купленную на распродаже, но не вашего размера. Помните старую пословицу «скупой платит дважды»? Поэтому, если у вас небольшой бюджет, постарайтесь его потратить не на масс-маркет, а на вещи люкс или премиум-класса для создания качественной базы — берите то, что на распродаже, совершенно не обязательно искать новинки.





Либо обратите внимание на винтажные вещи, которые сделают ваш стиль уникальным. В вещах масс-маркета, даже если вы будете их регулярно менять, чтобы угнаться за тенденциями, вы просто затеряетесь в массе подобных, клонирующих те же тенденции. Выбирайте только натуральные ткани: кашемир, хороший качественный хлопок, шелк, лен. Синтетические ткани, как правило, всегда выглядят дешево и простят образ. Это уместно только в спортивном стиле.

Подумайте о своей осанке

Как это ни парадоксально, в дорогом образе самое важное не одежда, а ваша осанка и уверенность в себе. Что бы на вас ни было надето, несите себя, будто вы одеты в самое красивое платье из последней коллекции Dior. Главное при этом, не забыть добавить одну маленькую деталь, цепляющую глаз изюминку. Одну!

Остановитесь на природных оттенках

Цвета одежды должны быть натуральные, естественные, существующие в природе. Яркие неоновые цвета могут быть тенденцией, но никогда не будут выглядеть дорого. Для того, чтобы позволить себе носить многоцветные ансамбли, нужна очень большая насмотренность и четкое понимание, какая цветовая гамма вам подходит. Это большое искусство — сочетать цвета. Поэтому для людей, у которых нет 100%-ной уверенности в своем вкусе, мой совет: выбираете одноцветность или двухцветные ансамбли.





Есть определенные базовые сочетания, которые смотрятся всегда безукоризненно. Выбирая их, вы никогда не ошибетесь. Тотал-лук в белом, кремовом, бежевом, оливковом, бутылочно-зеленом, шоколадном, бордовом, горчичном и, конечно, черном.

Сочетания цветов: белый с бежевым, белый с красным, белый с черным, белый с серым, бежевый с серым, светло-серый с бледно-розовым, черный с бежевым, черный с коричневым. Такие сочетания смотрятся благородно и утонченно. На загорелой коже хорошо смотрится сочетание розового и белого.

Однотонность всегда выглядит дороже, чем принты. Хотя есть принты, ставшие классикой, например, винтажный принт Гуччи или Версаче в рубашке будет идеально смотреться с джинсами или однотонными брюками.

Избегайте дешевых деталей в образе

Работая с клиентами, я вижу закономерность между внутренними процессами и выбором одежды. То, что мы транслируем этому миру внешним обликом, очень сильно влияет и на нас! И здесь я говорю о желании всячески выделиться и привлечь внимание благодаря чрезмерно ярким, вызывающим, блестящим элементам гардероба.

Дешево можно выглядеть, надев одновременно самые дорогие брендовые вещи разных цветов, вкусно украшенных рюшами, кружевом, блестками.

Если вы любите, когда блестит — прекрасно! Но просто запомните одно правило: в вашем образе должна быть только одна вещь «вырви глаз». Это может быть только обувь, только верх, только низ, одно массивное колье, крупное кольцо и так далее.





Если на вас что-то блестит, старайтесь нейтрализовать это спокойными вещами или даже вещью более грубого стиля.

Выглядеть дешево — это еще и всячески демонстрировать на себе бренды невысокого калибра, масс-маркета: на пряжках ремней, солнцезащитных очках. В таких случаях вами просто пользуются для раскрутки бренда. И то, что вообще недопустимо — носить подделки, зачастую очень плохие. Это сразу бросается в глаза тем, кто разбирается. Также глупо выглядят подделки часов громких брендов. Поэтому, если у вас недостаточно денег, чтобы купить оригинал, лучше уж совсем без часов.

Как для мужчин, так и для женщин, важны как показатель статуса хорошая сумка, часы, ювелирное украшение, обувь, оправа очков. Поэтому стоит запастись терпением, поднакопить денег и купить одну достойную вещь, оригинал класса люкс, чем разрекламированный масс-маркет.

Идеально, если сумка вообще не имеет никакой эмблемы, но сделана из кожи очень хорошего качества. Часы со стильным оригинальным дизайном неизвестного бренда только придадут вашему образу изюминку. В конце концов, даже часы марки «Луч», если они подходят вам, будут смотреться лучше, чем то, что вы найдете в магазинах широкого потребления.

И последнее в этом пункте: во избежание дешевого вида, не выставляющего вас в выигрышном свете, избегайте вещей, слишком прилегающих к телу либо слишком коротких. Они будут выглядеть на вас вызывающе.

Следите за тем, чтобы все элементы образа были в гармонии

Все, что на вас надето, должно быть в одном стиле и в гармонии между собой. При этом ваш внешний вид должен оставаться естественным и натуральным. Постарайтесь выглядеть так, будто вы не слишком уж и старались впечатлить своим внешнем видом. Пример этому — образы звезд Голливуда в повседневной жизни. Все, что вы видите, тщательно продумано стилистами, а нам кажется, что они просто надели первое, что нашли в шкафу.





Помните, что ухоженность — наше всё

Волосы, маникюр, педикюр, кожа, подтянутость фигуры — важно всё. Форма и длина ногтей не должна быть агрессивной, «нет» слишком сексуальным, вызывающим цветам покрытия ногтей. Идеально сделанный маникюр — короткий либо средней длины, лак — белый, красный, бежевый, бледно-розовый либо прозрачный. То же касается макияжа и прически. Вы не должны выглядеть так, будто очень старались Нет никакого смысла тратить деньги на походы в салон, если это не придает вам ухоженного вида, а превращает вас в какой-то искусственный продукт. Дорого смотрится минимализм, в тренде естественность. Косметика — только для подчеркивания натуральной красоты, а не для создания нового лица. Гораздо важнее наращенных ресниц добиться максимально хорошего состояния кожи и волос.

То же самое касается мужчин. Статусность и успешность считываются в хорошей прическе, аккуратно подстриженной бороде, маникюре, опрятности, физической форме. И, поверьте, дорогие мужчины, ухаживать за собой — это необходимо для того, чтобы произвести впечатление человека, который уважает себя. Поэтому, если вы забыли о вашей прическе, руках и других частях тела, не ходите регулярно к стоматологу, ваши дорогие часы, телефон и машина не принесут ожидаемого результата.

Подружитесь с химчисткой

Потому что многие натуральные ткани не приемлют машинной стирки и выглядят гораздо опрятнее и лучше после химчистки.

Выбирайте свободный крой

Дорого на женщинах смотрятся качественные трикотажные изделия свободного кроя, летящие ткани. Например, объемный костюм или широкие брюки с туникой, умело подчеркнутой интересным самобытным ремнем или сумкой из мягкой кожи. На высоких и стройных девушках дорого смотрятся непринужденные вещи свободного кроя, достаточно нейтральные, где акцент делается только на актуальных стильных аксессуарах.

Не забывайте о качественной обуви

Обувь — ваша визитная карточка. Она должна быть хорошего качества, но не обязательно дорогая и брендовая. Главное — чистота и опрятность. Возьмите за правило ухаживать за своей обувью. Это признак уважения к себе и окружающим.

Учитывайте, что детали — это совсем не мелочи

Особое внимание нужно уделять деталям: кнопкам, замкам, молниям, их качеству. Если вы однажды решили, что для вас важно выглядеть дорого и статусно, вы должны учитывать такие, казалось бы, мелочи. Ваш девиз: лучше меньше, да лучше!

Знайте, что манеры выдают с головой

Суетливый человек сразу выдает свою нервозность и неуверенность в себе. Он автоматически ставит себя ниже оппонента. Уверенный же в себе человек никогда не спешит. С плавными движениями и хорошо поставленный речью, он будет всегда выглядеть дорого и статусно, будет вызывать большее доверие. Стиль — это продолжение вашего ума.

То, что ценится дороже всего, и при этом, не стоит никаких денег, — это ваша уверенность себе, осанка, походка, хорошие манеры, вежливость, манера говорить, способность не терять самообладания и следить за речью.

С помощью этих советов вы сможете научиться выглядеть дорого и статусно с любым бюджетом. Но помните, что главное — это уметь производить впечатление, а не впечатлять.