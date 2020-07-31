ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусок мало. В Германии назвали число украинских проституток

31.07.2020 09:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Всего в стране официально проституцией занимается более 40 тысяч женщин. Из них более трети имеют румынский паспорт.

По состоянию на конец 2019 года в Германии было 276 зарегистрированных проституток с украинским гражданством. Об этом в четверг, 30 июля, сообщает DW со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство.

Также сообщается, что зарегистрированных в этой сфере россиянок было 278, а гражданок Беларуси только 61.



Ведомство опубликовало общий отчет, в котором сообщалось, что всего в Германии по состоянию на конец 2019 года было зарегистрировано 40 400 проституток. При этом отмечалось, что эта статистика не учитывает тех, кто осуществляет свою деятельность неофициально.

Наибольшую долю среди зарегистрированных проституток составляют гражданки Румынии — 35% (14 300 человек). 19% (7 700) проституток являются обладательницами немецкого паспорта. За ними — болгарки (11%, 4 300 человек) и гражданки Венгрии (8%, 3 100 человек).

Возраст 78% проституток составлял от 21 до 44 лет. 17% — 45 лет и более, 5% — от 18 до 20 лет.

В конце 2018 года по всей стране было зарегистрировано 32 800 проституток. Впервые такую статистику начали собирать в 2017 году. С 1 июля 2017 года в Германии вступил в силу закон о защите прав лиц, занимающихся проституцией.

По оценкам аналитиков, реально в Германии могут работать до 400 тысяч работниц и работников сферы секс-услуг.

Ранее сообщалось, что в Германии тысячи иностранных секс-работниц стали бездомными из-за COVID-19.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего в стране официально проституцией занимается более 40 тысяч женщин. Из них более трети имеют румынский паспорт.
 
Новости дня
Новости разные
 
Трамп отказался от идеи переноса намеченных на ноябрь выборов в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика