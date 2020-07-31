Белорусок мало. В Германии назвали число украинских проституток

По состоянию на конец 2019 года в Германии было 276 зарегистрированных проституток с украинским гражданством. Об этом в четверг, 30 июля, сообщает DW со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство.





Также сообщается, что зарегистрированных в этой сфере россиянок было 278, а гражданок Беларуси только 61.













Ведомство опубликовало общий отчет, в котором сообщалось, что всего в Германии по состоянию на конец 2019 года было зарегистрировано 40 400 проституток. При этом отмечалось, что эта статистика не учитывает тех, кто осуществляет свою деятельность неофициально.





Наибольшую долю среди зарегистрированных проституток составляют гражданки Румынии — 35% (14 300 человек). 19% (7 700) проституток являются обладательницами немецкого паспорта. За ними — болгарки (11%, 4 300 человек) и гражданки Венгрии (8%, 3 100 человек).





Возраст 78% проституток составлял от 21 до 44 лет. 17% — 45 лет и более, 5% — от 18 до 20 лет.





В конце 2018 года по всей стране было зарегистрировано 32 800 проституток. Впервые такую статистику начали собирать в 2017 году. С 1 июля 2017 года в Германии вступил в силу закон о защите прав лиц, занимающихся проституцией.





По оценкам аналитиков, реально в Германии могут работать до 400 тысяч работниц и работников сферы секс-услуг.





Ранее сообщалось, что в Германии тысячи иностранных секс-работниц стали бездомными из-за COVID-19.







