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Спортивно-образовательный форум для работающей молодёжи «Олимпия» пройдёт с 31 июля по 1 августа

31.07.2020 09:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Олимпия» вновь собирает друзей. Молодежный фестиваль откроется 31 июля в Воложинском районе. Палаточный городок по традиции разместится на берегу живописной реки Ислочь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спортивно-образовательный форум для работающей молодёжи «Олимпия» пройдёт с 31 июля по 1 августа

В 2020 году форум под единым слоганом «За Беларусь!» объединит более 600 ребят изо всех регионов страны. Это представители работающей молодежи и студенты. В течении двух дней их ждут соревнования по мини-футболу, волейболу, технике пешеходного туризма, сплаву на байдарках, различные кулинарные и творческие конкурсы.

Спортивно-образовательный форум для работающей молодёжи «Олимпия» пройдёт с 31 июля по 1 августа

Фестиваль давно превратился не только в спортивный, но и образовательный форум. Традиционно во время слета проходят встречи с известными людьми, экспертами разных сфер, обсуждаются актуальные вопросы современности. Поэтому ключевым событием первого дня будет открытый диалог «Беларусь: вчера, сегодня, завтра». Такие дискуссии сейчас особенно актуальны, ведь именно активная молодежь является стратегическим ресурсом развития страны.

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Новости Беларуси. «Олимпия» вновь собирает друзей. Молодежный фестиваль откроется 31 июля в Воложинском районе. Палаточный городок по традиции разместится на...
 
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