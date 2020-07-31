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Спортивно-образовательный форум «Олимпия» стартует в Воложинском районе
Источник материала: ОНТ
«За Беларусь!» – такой девиз объединит более шестисот молодых людей на спортивно-образовательном форуме. «Олимпия» стартует сегодня в Воложинском районе.
Живописный уголок природы на берегу Ислочи собрал работающую молодёжь из всех уголков страны. Центральным событием первого дня станет открытый диалог «Беларусь: вчера, сегодня, завтра». Он начнётся сразу после открытия форума и станет главной дискуссионной площадкой проекта. Помимо обмена мнениями, участникам будет чем себя занять.
Для тех, у кого не получится в этом году принять участие и обсудить волнующие темы вживую, работает онлайн-приемная БРСМ. Это тоже площадка для дискуссий – организаторы обещают найти ответы на все вопросы, интересующие молодёжь.
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«За Беларусь!» – такой девиз объединит более шестисот молодых людей на спортивно-образовательном форуме. «Олимпия» стартует сегодня в Воложинском районе. ...
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