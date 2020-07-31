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Спортивно-образовательный форум «Олимпия» стартует в Воложинском районе

31.07.2020 09:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Спортивно-образовательный форум «Олимпия» стартует в Воложинском районе

«За Беларусь!» такой девиз объединит более шестисот молодых людей на спортивно-образовательном форуме. «Олимпия» стартует сегодня в Воложинском районе. 

Живописный уголок природы на берегу Ислочи собрал работающую молодёжь из всех уголков страны. Центральным событием первого дня станет открытый диалог «Беларусь: вчера, сегодня, завтра». Он начнётся сразу после открытия форума и станет главной дискуссионной площадкой проекта. Помимо обмена мнениями, участникам будет чем себя занять.

Александра Гончарова, секретарь ЦК ОО «БРСМ»: «Мы как организаторы подготовили очень насыщенную программу для ребят, которую можно разделить условно на три блока: за спортивную Беларусь, за творческую Беларусь и за интеллектуальную Беларусь.Что касается спортивной части, мы традиционно поиграем в мини-футбол, волейбол, устроим соревнования по перетягиванию каната. Сплав на байдарках, ребята посоревнуются в технике пешеходного туризма. Если говорить о интеллектуальной составляющей, у нас готовится интеллектуальный турнир, а также проведение деловой игры «азбука гражданина». Творческая молодежь проявит себя в трех конкурсах — это при защите своих проектов и их оформлении. И, конечно, в приготовлении на поляне национальных белорусских блюд». 

Для тех, у кого не получится в этом году принять участие и обсудить волнующие темы вживую, работает онлайн-приемная БРСМ. Это тоже площадка для дискуссий – организаторы обещают найти ответы на все вопросы, интересующие молодёжь.  

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«За Беларусь!» – такой девиз объединит более шестисот молодых людей на спортивно-образовательном форуме. «Олимпия» стартует сегодня в Воложинском районе. ...
 
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