Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Могилеве нетрезвый клиент такси, не успев начать поездку, заработал уголовную статью В милицию обратился водитель, который рассказал, что его машину повредил пассажир. Оказалось, что компания парней после клуба решила вызвать такси. Водитель прибыл...

В милицию обратился водитель, который рассказал, что его машину повредил пассажир. Оказалось, что компания парней после клуба решила вызвать такси. Водитель прибыл и стал ждать, пока клиенты закончат беседу и сядут в салон. Однако один из парней, 23-летний могилевчанин, ранее уже судимый за хулиганство, потребовал, чтобы таксист развернул автомобиль, пока он договорит. При этом парень отметил, раз он заказывал автомобиль, значит, и вправе командовать.Далеко убегать буян не стал: наблюдал за таксистом и друзьями из-за кустов в паре метров от произошедшего. Его задержали. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".