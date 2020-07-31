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В Могилеве нетрезвый клиент такси, не успев начать поездку, заработал уголовную статью

31.07.2020 09:32 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В милицию обратился водитель, который рассказал, что его машину повредил пассажир. Оказалось, что компания парней после клуба решила вызвать такси. Водитель прибыл и стал ждать, пока клиенты закончат беседу и сядут в салон. Однако один из парней, 23-летний могилевчанин, ранее уже судимый за хулиганство, потребовал, чтобы таксист развернул автомобиль, пока он договорит. При этом парень отметил, раз он заказывал автомобиль, значит, и вправе командовать.

Далеко убегать буян не стал: наблюдал за таксистом и друзьями из-за кустов в паре метров от произошедшего. Его задержали. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". 

 
 
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В милицию обратился водитель, который рассказал, что его машину повредил пассажир. Оказалось, что компания парней после клуба решила вызвать такси. Водитель прибыл...
 
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