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Банки рассказали, загружают ли они валюту в банкоматы и почему ее порой невозможно снять

31.07.2020 07:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусы жалуются, что не всегда могут снять валюту в банкоматах разных банков. Причем некоторые говорят, что это происходит не разово, а иностранных денег нет постоянно. Некоторые предполагают, что доллары и евро просто перестали загружать в банкоматы. FINANCE.TUT.BY спросил у банков, загружают ли они валюту в банкоматы и есть ли какие-то ограничения по ее снятию с карт.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— Пыталась несколько раз снять с карточки доллары в банкомате Альфа-банка в офисном здании, где работаю, не получилось. Написал, что долларов нет. Хотя еще пару месяцев назад с этим никаких проблем не было, — рассказывает минчанка Мария.

Возникли проблемы со снятием валюты и у клиентов БПС-Сбербанка.

— Может, валюту сейчас вообще не загружают в банкоматы? — задается вопросом Елена, которая в выходные пробовала снять доллары в двух банкоматах этого банка.

В БПС-Сбербанке сказали, что никаких изменений по загрузке валюты в банкоматы у них нет.

— Загружаем доллары, евро, российские рубли в те банкоматы, в которых есть функция выдачи валюты. Посмотреть список таких можно на сайте банка.

Если нужна большая сумма, к примеру, несколько тысяч долларов, а в банкомате нет такого количества валюты, то можно заказать ее в одном из отделений банка. Срок выполнения заявки — 5 календарных дней. К примеру, 30 июля можно было оставить заявку на получение денег 4 августа.

Также в банке сказали, что ограничений по минимальной и максимальной сумме при таком заказе денег нет. Главное, чтобы заказанная сумма была на карт-счете.

— А ознакомиться с лимитами снятия валюты с карты или изменить их можно самостоятельно в Сбербанке Онлайн, — уточнили в банке.

А вот Альфа-Банк загружает валюту — доллары, сейчас не во все банкоматы. К примеру, в Минске таких только 10 и все они размещаются в отделениях банка. Их список можно узнать в контакт-центре.

— В остальные банкоматы доллары в столице не загружают, банк принял решение временно приостановить загрузку, — пояснили в контакт-центре. — По картам банка также существует лимит на снятие валюты в сутки — максимум 1000 долларов. Такой же лимит существует и на снятие валюты в банке. Если сумма больше, то ее нужно заказывать.

При этом в регионах, в том числе в областных центрах, в банкоматы Альфа-Банка не загружают валюту, но ее можно снять по карточке в кассах - доллары, евро и российские рубли. 

В банкоматы Беларусбанка, в которых предусмотрена возможность снятия валюты, также по-прежнему ее загружают. Где и какие деньги есть возможность снять, а также есть она в банкомате или нет, можно посмотреть на сайте банка.

— Если в графе «выдаваемая валюта» указано «BYN» — это означает, что банкомат загружен белорусскими рублями, то есть иностранной валютой он не загружается вообще, — уточнили в контакт-центре банка.

В Белинвестбанке сказали, что их «банкоматы загружаются и обслуживаются согласно графику». Никакой команды не загружать валюту не было. На сайте банка указано, что в Минске, к примеру, доллары можно снять в 17 банкоматах, а евро и российские рубли - в одном. 

Есть валюта и в банкоматах Банка Дабрабыт — доллары и евро.

— У нас есть огграничение по максимальной сумме одной транзакции — 200 долларов или 200 евро, — прокомментировали в банке.

Банкоматы Идея Банка работают только с белорусскими рублями и долларами. Валюта по-прежнему в них загружается, а если ее вдруг не оказалось, значит она просто закончилась. В банке напомнили, что по их картам есть ограничения по снятию наличных в день — не больше 10 тысяч рублей.

В Белгазпромбанке рассказали, что кроме белорусских рублей они по-прежнему загружают доллары, евро и российские рубли. С этим сейчас никаких проблем нет.

— С нашей банковской карты нет ограничений ни по сумме, ни по количеству снятия наличных, если они есть в устройстве. Если снимать с карты иного банка, то за одну операцию можно снять не более 100 долларов или евро, а также не больше 6000 российских рублей. По количеству операций ограничений нет, — рассказывают в Белгазпромбанке. — Максимальное количество банкнот по операции выдачи наличных в наших банкоматах с функцией пополнения — 99 банкнот, а в банкоматах без функции пополнения — 40 банкнот.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Белорусы рассказывают, что у них не всегда получается снять доллары и евро с банковских карт в банкоматах.
 
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