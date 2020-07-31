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В ГАИ рассказали, где в августе будут работать мобильные камеры фотофиксации

31.07.2020 06:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в августе 2020 года.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Дата

Время

Контролируемое направление
весь август

07.00−03.00

21.00−03.00

проспект Независимости, 156

пр.Победителей-пер.Веснинка
1,2,3,4,5,7,9,11,13,15, 17,19,21,23,25,27,29, 31.08.2020

21.00−03.00

проспект Независимости, 45

проспект Машерова, 51
1,2,3,4,6,8,10,12,14,16,
18,20,22,24,26,28,30.08.2020

21.00−03.00

улица Маяковского, 16

проспект Партизанский, 108

5,6,7,8,9,10,11,12,13.08.2020

14,15,16,17,20,21,22.08.2020

21.00−03.00

07.00−11.00 и 16.00−20.00

проспект Независимости-Фогеля, проспект Партизанский, 147 и МКАД, 53 км
23,24,27,28,29,30,31.08.2020 21.00−03.00 проспект Независимости-Фогеля, проспект Партизанский, 147 и МКАД, 53 км

13.08

20.08

27.08

22.00−23.00

15.00−16.00

20.00−21.00

 проспект Независимости-Фогеля, проспект Партизанский, 147 и МКАД, 53 км

Дата

Время

Контролируемое направление
весь август

07.00−03.00

21.00−03.00

проспект Независимости, 156

проспект Победителей-переулок Веснинка

1,2,3,4,5,7,9,11,13,15, 17,19,21,23,25,27,29, 31.08.2020

21.00−03.00

проспект Независимости, 45

проспект Машерова, 51
1,2,3,4,6,8,10,12,14,16,
18,20,22,24,26,28,30.08.2020

21.00−03.00

улица Маяковского, 16

проспект Партизанский, 108

5,6,7,8,9,10,11,12,13.08.2020

14,15,16,17,20,21,22.08.2020

21.00−03.00

07.00−11.00 и 16.00−20.00

 проспект Независимости-Фогеля, проспект Партизанский, 147 и МКАД, 53 км
23,24,27,28,29,30,31.08.2020

21.00−03.00

 проспект Независимости-Фогеля, проспект Партизанский, 147 и МКАД, 53 км

13.08

20.08

27.08

22.00−23.00

15.00−16.00

20.00−21.00

 проспект Независимости-Фогеля, проспект Партизанский, 147 и МКАД, 53 км

 
 
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Камеры будут фиксировать скорость не только на городских улицах, но и на МКАД.
 
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