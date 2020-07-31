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В ГАИ рассказали, где в августе будут работать мобильные камеры фотофиксации
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Источник материала:
Tut.by
Столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в августе 2020 года.
|
Дата
|
Время
|
Контролируемое направление
|весь август
|
07.00−03.00
21.00−03.00
|
проспект Независимости, 156
пр.Победителей-пер.Веснинка
|1,2,3,4,5,7,9,11,13,15, 17,19,21,23,25,27,29, 31.08.2020
|
21.00−03.00
|
проспект Независимости, 45
проспект Машерова, 51
|1,2,3,4,6,8,10,12,14,16,
18,20,22,24,26,28,30.08.2020
|
21.00−03.00
|
улица Маяковского, 16
проспект Партизанский, 108
|
5,6,7,8,9,10,11,12,13.08.2020
14,15,16,17,20,21,22.08.2020
|
21.00−03.00
07.00−11.00 и 16.00−20.00
|
проспект Независимости-Фогеля, проспект Партизанский, 147 и МКАД, 53 км
|23,24,27,28,29,30,31.08.2020
|21.00−03.00
|проспект Независимости-Фогеля, проспект Партизанский, 147 и МКАД, 53 км
|
13.08
20.08
27.08
|
22.00−23.00
15.00−16.00
20.00−21.00
|проспект Независимости-Фогеля, проспект Партизанский, 147 и МКАД, 53 км
|
Дата
|
Время
|
Контролируемое направление
|весь август
|
07.00−03.00
21.00−03.00
|
проспект Независимости, 156
проспект Победителей-переулок Веснинка
|
1,2,3,4,5,7,9,11,13,15, 17,19,21,23,25,27,29, 31.08.2020
|
21.00−03.00
|
проспект Независимости, 45
проспект Машерова, 51
|1,2,3,4,6,8,10,12,14,16,
18,20,22,24,26,28,30.08.2020
|
21.00−03.00
|
улица Маяковского, 16
проспект Партизанский, 108
|
5,6,7,8,9,10,11,12,13.08.2020
14,15,16,17,20,21,22.08.2020
|
21.00−03.00
07.00−11.00 и 16.00−20.00
|проспект Независимости-Фогеля, проспект Партизанский, 147 и МКАД, 53 км
|23,24,27,28,29,30,31.08.2020
|
21.00−03.00
|проспект Независимости-Фогеля, проспект Партизанский, 147 и МКАД, 53 км
|
13.08
20.08
27.08
|
22.00−23.00
15.00−16.00
20.00−21.00
|проспект Независимости-Фогеля, проспект Партизанский, 147 и МКАД, 53 км
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Камеры будут фиксировать скорость не только на городских улицах, но и на МКАД.
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