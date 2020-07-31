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Работники СТО присваивали себе запчасти для отдаваемых в ремонт авто (ВИДЕО)

31.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Работники СТО присваивали себе запчасти для отдаваемых в ремонт авто (ВИДЕО)

В белорусской столице правоохранители задержали трех работников СТО, которые присваивали себе автомобильные запчасти клиентов, которые отдавали свои машины в ремонт. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

По данным оперативников, в течение полугода 35-летний автослесарь совместно с двумя 24-летними коллегами забирали без разрешения автозапчасти сдаваемых в ремонт машин.

Во время осмотра авто они говорили владельцу, что одна из деталей якобы требует замены, так как износилась. И когда клиент привозил нужную деталь, работники СТО просто забирали ее себе.


Коллеги с поличным были задержаны работниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома вместе с работниками Октябрьского РУВД столицы. Их арестовали в момент, когда подельники переносили чужие детали в собственную машину.

По словам задержанных, некоторые запчасти они продавали знакомым. Нанесенный ущерб оценивается в 800 рублей.

 


Фото: ГУВД Мингорисполкома

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В белорусской столице правоохранители задержали трех работников СТО, которые присваивали себе автомобильные запчасти клиентов, которые отдавали свои машины в...
 
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