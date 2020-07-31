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Работники СТО присваивали себе запчасти для отдаваемых в ремонт авто (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В белорусской столице правоохранители задержали трех работников СТО, которые присваивали себе автомобильные запчасти клиентов, которые отдавали свои машины в ремонт. Об этом
По данным оперативников, в течение полугода 35-летний автослесарь совместно с двумя 24-летними коллегами забирали без разрешения автозапчасти сдаваемых в ремонт машин.
Во время осмотра авто они говорили владельцу, что одна из деталей якобы требует замены, так как износилась. И когда клиент привозил нужную деталь, работники СТО просто забирали ее себе.
Коллеги с поличным были задержаны работниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома вместе с работниками Октябрьского РУВД столицы. Их арестовали в момент, когда подельники переносили чужие детали в собственную машину.
По словам задержанных, некоторые запчасти они продавали знакомым. Нанесенный ущерб оценивается в 800 рублей.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
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В белорусской столице правоохранители задержали трех работников СТО, которые присваивали себе автомобильные запчасти клиентов, которые отдавали свои машины в...
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