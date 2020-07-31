Назван лучший сериал столетия

"Серебряным" финалистом стал американский научно-фантастический сериал "Очень странные дела" от студии Netflix.





"Бронзовый" призер - британский научно-фантастический телесериал компании BBC "Доктор Кто".





В первую десятку лучших сериалов века также вошли:





- Шерлок





- Во все тяжкие





- Лучший пекарь Британии





- Убивая Еву





- Гевин и Стейси





- По долгу службы





- Чернобыль.





Сериал "Игра престолов" основан на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина. Шоу имеет более 50 статуэток Эмми. Финальную серию восьмого сезона одновременно смотрело 19,3 миллиона человека.





Также известно, что последний сезон снимали в течение девяти месяцев на 150 площадках в пяти странах - Великобритании, Ирландии, Испании, Хорватии и Исландии. В составе съемочной команды вместе с ассистентами входило около 6 000 человек.