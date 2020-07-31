Угонщик такси разбился насмерть в Слуцком районе

Источник материала: Партизан

В Солигорский РОВД 30 июля около 3:40 поступила информация о том, что с заправочной станции было угнано такси — пока водитель разменивал деньги, нетрезвый пассажир, 40-летний солигорчанин, воспользовался тем, что ключи остались в замке зажигания. О происшествии сообщает телеграм-канал МВД.





Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили разыскиваемый «Рено Логан» и начали преследование. Около 4:15 на 98-м км автодороги Р23 Минск — Микашевичи вблизи д. Василинки Слуцкого района угонщик не справился с управлением. Он совершил наезд на дорожное ограждение на разделительной полосе. Машину отбросило на двигавшийся следом патрульной автомобиль ДПС Солигорского РОВД, после чего «Рено Логан» загорелся.

Водитель скончался на месте происшествия, сотрудники милиции не пострадали. Проводится проверка.

